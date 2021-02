Geen tweede bekerfinale op rij voor het Napoli van Dries Mertens. Mag trainer Gennaro Gattuso straks ophoepelen?

Na een 3-1-nederlaag in de terugwedstrijd voor de halve finales van de beker bij Atalanta (zonder ex-Genkie Maehle, die nog niet fit was) zijn de donkere wolken boven Napels nog niet opgeklaard. Een tweede opeenvolgende bekerfinale had dat wel toegelaten, maar het blijft voor Gennaro Gattuso moeilijk om zijn beste elftal op de been te krijgen.

In Bergamo recupereerde hij alvast Victor Oshimen (ex-Charleroi) die na 94 dagen weer mee kon doen, maar het sterke centrale verdedigersduo Manolas-Koulibaly was er nog niet bij, net als Dries Mertens, die nog niet helemaal fit is, waardoor ook voorin de variatiemogelijkheden beperkt blijven.

Ruis op relatie

Sinds begin dit jaar zit er ruis op de samenwerking tussen de flamboyante voorzitter Aurelio De Laurentiis en de trainer die het hart op de tong heeft en zich in de verbale strijd niet onbetuigd laat. In december 2019 omarmde De Laurentiis, die net Carlo Ancelotti had weggestuurd, Gattuso net niet, en verklaarde dat hij zich helemaal herkende in de gedreven aanpak van de nieuwe coach.

Een goed jaar later staat Napoli, dat in het begin van dit seizoen bij de outsiders voor de titel werd gerekend, zesde, op twaalf punten van leider Juventus. De ploeg van Dries Mertens wordt geroemd om haar mooi voetbal. Tot een paar weken geleden was het de eersteklasser die de meeste doelkansen afdwong, maar in de laatste twintig meter toont het zich te weinig concreet. Afwerken is ook een kwaliteit, zeker in een voetballand als Italië, waar de doelkansen per definitie schaars zijn.

De voorbije dagen kwam er nog meer ruis op de verstandhouding tussen voorzitter en trainer toen uitlekte dat De Laurentiis zich in alle stilte aan het informeren is over wie hij eventueel als nieuwe trainer zou kunnen halen. Daartoe nam hij contact op met een paar ex-trainers.

Vooral de Spanjaard Rafael Benítez, de man die indertijd Mertens naar Napoli haalde, kwam daarbij nadrukkelijk in beeld en zou niet afkerig staan tegenover een terugkeer naar de Zuid-Italiaanse club. Voorlopig poseert hij vooral met zijn hond, thuis in Liverpool, maar liefst zou hij terug aan de slag gaan.

Ook de trainer van neo-eersteklasser La Spezia, Vincenzo Italiano, zou indruk gemaakt hebben op De Laurentiis maar die liet alvast weten enkel na het seizoen van club te willen veranderen.

Gemoederen bedaren

Na de nederlaag op Atalanta gaf Gattuso aan dat het niet makkelijk werken is, met een ritme van twee wedstrijden per week, om tijdens de weinige trainingen andere accenten te leggen, en benadrukte dat sommige spelers in dit helse ritme moe zijn maar niet aan rust toe komen. Maar, gaf hij ook aan, 'als het niet goed gaat, ben ik de eerste verantwoordelijke. Ik probeer hard te werken, het goeie elftal in lijn te brengen en mijn team vertrouwen te geven. Wat daarna gebeurt, dat zien we wel.'

Voor de aftrap tegen Atalanta probeerde sportief directeur Cristiano Giuntoli de gemoederen te bedaren door te stellen dat de clubleiding alle vertrouwen behoudt in trainer en spelers en op het eind van het seizoen zijn conclusies zal trekken.

Daarmee worden de geruchten dat Gattuso voor de twee matchen van de waarheid stond, de terugwedstrijd in de beker en de competitiematch komend weekend, alvast voor even de kop in gedrukt. Vraag is of dat ook na een volgende nederlaag zo blijft. Zaterdag ontvangt Napoli Juventus.

