Met Andrij Sjevtsjenko haalde Genoa, de club van Zinho Vanheusden, een grote naam als trainer.

Vorige week werd de oudste club van Italië, Genoa CFC (gesticht in 1893) overgenomen door het Amerikaanse investeringsfonds 777 Partners. Zij kochten 99,9 procent van de aandelen van de Italiaanse zakenman Enrico Preziosi. Die kocht de failliete club in 2003, nam er een doorstart mee in derde klasse, maar stopte sinds 2011 met er extra geld in te pompen.

De sterke man achter het fonds, Josh Wander, stelde als nieuwe voorzitter een man uit de stad aan. Professor Alberto Zangrillo (63) is de arts van Silvio Berlusconi. Die haalde indertijd dan weer de nieuwe trainer van Genoa als speler naar Italië. Andrej Sjevtsjenko (45), in 1999 weggekocht bij Dynamo Kiev, beleefde bij AC Milan tot 2006 hoogdagen, waarin hij onder meer de Ballon d'Or won. Later keerde hij nog een keer terug, waardoor hij uiteindelijk acht jaar voor Milan speelde, om dan in 2012 zijn spelersloopbaan af te sluiten bij Kiev. Sinds 2017 was hij bondscoach van Oekraïne, dat hij afgelopen zomer naar de kwartfinales van het EK bracht.

Bij Genoa wacht de voormalige topspits, die zijn assistent Mauro Tassotti (ook ex-Milan) meebracht en voor drie jaar tekende, een zware opdracht. De laatste prijs die de club won dateert al van 1937 (de beker). Op dit moment verkeert de club van Zinho Vanheusden in degradatiegevaar, maar de nieuwe eigenaars beloofden fors te investeren in januari. Zij omschreven de club als een bedrijf met veel potentieel en groeimogelijkheden. Misschien belandde Vanheusden dan toch op het juiste moment op de juiste plaats.

Vorige week werd de oudste club van Italië, Genoa CFC (gesticht in 1893) overgenomen door het Amerikaanse investeringsfonds 777 Partners. Zij kochten 99,9 procent van de aandelen van de Italiaanse zakenman Enrico Preziosi. Die kocht de failliete club in 2003, nam er een doorstart mee in derde klasse, maar stopte sinds 2011 met er extra geld in te pompen. De sterke man achter het fonds, Josh Wander, stelde als nieuwe voorzitter een man uit de stad aan. Professor Alberto Zangrillo (63) is de arts van Silvio Berlusconi. Die haalde indertijd dan weer de nieuwe trainer van Genoa als speler naar Italië. Andrej Sjevtsjenko (45), in 1999 weggekocht bij Dynamo Kiev, beleefde bij AC Milan tot 2006 hoogdagen, waarin hij onder meer de Ballon d'Or won. Later keerde hij nog een keer terug, waardoor hij uiteindelijk acht jaar voor Milan speelde, om dan in 2012 zijn spelersloopbaan af te sluiten bij Kiev. Sinds 2017 was hij bondscoach van Oekraïne, dat hij afgelopen zomer naar de kwartfinales van het EK bracht. Bij Genoa wacht de voormalige topspits, die zijn assistent Mauro Tassotti (ook ex-Milan) meebracht en voor drie jaar tekende, een zware opdracht. De laatste prijs die de club won dateert al van 1937 (de beker). Op dit moment verkeert de club van Zinho Vanheusden in degradatiegevaar, maar de nieuwe eigenaars beloofden fors te investeren in januari. Zij omschreven de club als een bedrijf met veel potentieel en groeimogelijkheden. Misschien belandde Vanheusden dan toch op het juiste moment op de juiste plaats.