KAA Gent heeft zich donderdag geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk bij het Kroatische Rijeka. De Buffalo's hadden de heenwedstrijd in eigen huis met 2-1 gewonnen.

Jaremtsjoek geraakte uiteindelijk niet op tijd fit en werd op het middenveld van Gent vervangen door nieuwkomer en verloren zoon Kums. In het eerste halfuur viel er weinig te beleven. Gent leek de controle te hebben, Rijeka speelde behoorlijk gesloten voor een ploeg die een achterstand diende op te halen.

De eerste echte kans ging echter meteen binnen, en helaas voor de Gentenaars ging het om een kans voor Rijeka. De ingevallen Jakov Puljic (33.) kreeg te veel ruimte en mocht hoog in het doel van Kaminski schuiven. Amper een minuut later wist Plastoen (34.) er in een rommelige fase na een hoekschop 1-1 van te maken.

De tweede helft begon net als de eerste met een lange periode zonder veel kansen. Gent liet de Kroaten wel meer en meer komen, zonder dat het zelf nog voor enig gevaar zorgde. Het was spelen met vuur wat de troepen van Jess Thorup deden, maar de Buffalo's hielden stand. Dejaeghere kwam na een mooie dribbel in de blessuretijd nog in de buurt van de 1-2, maar hij werd afgestopt en het bleef 1-1.