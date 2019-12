AA Gent heeft zich donderdagavond met een 2-1 zege tegen Oleksandriya op de slotspeeldag van de groepsfase van de Europa League verzekerd van poulewinst. De Buffalo's kwamen tegen de Oekraïners voor rust op een dubbele voorsprong, maar gooiden die na de pauze ei zo na nog te grabbel.

In het andere duel in poule I won Wolfsburg, zonder de aan het dijbeen geblesseerde Koen Casteels, met 1-0 van Saint-Étienne. De Duitsers gaan met Gent mee naar de zestiende finales.

Gent-coach Jess Thorup had vooraf een moeilijke wedstrijd voorspeld, maar die vrees bleek in de beginfase nogal mee te vallen. De Buffalo's namen Oleksandriya van in het begin bij de keel en dat loonde al snel. Yaremchuk miste eerst na vijf minuten nog een dot van een kans, maar twee minuten later was het toch raak voor de thuisploeg. Spitsbroeder Depoitre nam een pass van Bezus goed mee en plaatste de 1-0 voorbij bezoekende doelman Pankiv.

De Oekraïners schoten wakker en namen voor even het balbezit over van de thuisploeg. Luchkevych (ex-Standard) kwam voor doel een teen te kort om een voorzet van Tretyakov binnen te leggen en ook diepe spits Bezborodko dreigde met een schotje dat voorlangs ging. Gent vond het nu wel welletjes en hernam de controle over de wedstrijd. Dat leverde meteen de 2-0 op. Bezus knikte een voorzet van Castro-Montes terug tot bij Depoitre, die met buitenkant rechts zijn tweede van de avond binnentikte.

Halverwege de eerste helft gingen de hemelsluizen open boven de Ghelamco Arena en dat kwam het spel allerminst ten goede. Twee mogelijkheden waren voor rust nog het vermelden waard. Depoitre schoot de kans op een loepzuivere hattrick in het zijnet en de frivool spelende Bezus vond Pankiv op zijn weg.

De koffie tijdens de pauze leek vooral Oleksandriya verse energie te hebben gegeven. Een schot van Kovalets ging eerst rakelings naast. Maar na tien minuten in de tweede helft stond de aansluitingstreffer wel op het bord. Linksachter Miroshnichenko schoot een afgeslagen bal vanop zo'n 25 meter laag voorbij Kaminski, 2-1. Twee minuten later leek Bezborodko zelfs de gelijkmaker te scoren, maar zijn goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

Het duel onderging een metamorfose na rust. Oleksandriya was opeens duidelijk baas en Gent raakte maar niet op toerental. Ook Tretyakov miste nog een uitstekende kans op de gelijkmaker na een knap uitgesponnen Oekraïense aanval. De Oekraïners versierden ook liefst dertien hoekschoppen, maar haalden daar geen voordeel uit.

Het was voor de eerste Gentse kans in het tweede bedrijf wachten op een afzwaaiend schot van de net ingevallen Dompé tien minuten voor tijd. In het slot was de Oekraïense storm eindelijk gaan liggen en trok Gent de 2-1 zege over de streep. De Buffalo's gaan maandag als reekshoofd de loting voor de zestiende finales van de Europa League in.