In het Philips Stadion wisten ze maar al te goed wat er in de aanloop naar het tweeluik met Galatasaray op het spel stond. Amper 24 dagen nadat de officiële eerste training op complex De Herdgang op gang werd geblazen - zonder een pak internationals - wil PSV via de Champions League de achterstand op Ajax zien te verkleinen.Uiteindelijk bleek het elftal van coach Fatih Terim en enfant terrible Mbaye Diagne (ex-Westerlo en Club Brugge) kwalitatief veel te zwak voor de Nederlanders. Want na de 5-1-pandoering in Eindhoven - met daarbij een bedrijvige Yorbe Vertessen - werd het in Istanbul ook nog eens 1-2. Een kansloze missie dus voor de 22-voudig Turks recordkampioen. Het Deense FC Midtjylland - dat het Schotse Celtic uitschakelde - wordt het volgende obstakel richting de CL-groepsfase, waarna eventueel nóg een horde volgt met de play-offs. Met winst op Galatasaray verdiende PSV al de eerste 3,6 miljoen euro, het startgeld in de Europa League, waarvan het verjongde team nu al is verzekerd.Er staat dan ook veel geld op het spel de komende weken. Er is volgens Voetbal International zelfs sprake van een slordige 80 miljoen euro, waarbij topmakelaar Mino Raiola een prominente rol vertolkt. Donyell Malen (22) werd als vervanger van Jadon Sancho voor 30 miljoen euro (en tot 2026) verpatst aan Borussia Dortmund. Mits bonussen kan die som voor de rechtsvoetige dertienvoudig international oplopen tot 34 miljoen euro. Controlerende middenvelder Pablo Rosario (24) werd door Raiola naar OGC Nice geloodst voor 6 miljoen euro, terwijl publiekslieveling/goudhaantje Mohamed Ihattaren (19) wegens een gebrek aan perspectief door diezelfde makelaar werd opgewacht in Zuid-Frankrijk om hem onder te brengen bij een Europese topclub. Bovendien lijkt de Portugese rechtsbuiten Bruma (26) op weg naar Besiktas voor minstens 5 miljoen euro, terwijl EK-sensatie Denzel Dumfries (25) een marktwaarde van minimaal 16 miljoen euro vertegenwoordigt. Ter info: ook die laatste maakt deel uit van de Raiolastal.Deelname aan de CL-groepsfase levert minstens 30 miljoen euro op voor de nummer 33 van de UEFA-coëfficiëntenlijst. Daar bovenop komen ook nog de lucratieve prestatiebonussen, zoals 2,8 miljoen euro voor elke zege in het kampioenenbal.Met Vollgasfussball presteren, dat beloofde trainer Roger Schmidt de aanhang bij zijn aanstelling in juli 2020, náást het feit dat hij zeker zijn tweejarig contract zou uitdienen. Zijn spelerskern werd afgelopen zomer gepimpt, met daarbij ook de installatie van een nieuwe hiërarchie. Routinier Van Ginkel (28) geldt als de nieuwe kapitein, met talent Cody Gakpo (22) als stand-in. Vorig seizoen was die rol nog toebedeeld aan Dumfries, Malen en Rosario.Van Ginkel en Gakpo maken samen met Nick Viergever, Mario Götze en nieuwkomer André Ramalho deel uit van de vernieuwde spelersraad. Het bevestigt de andere koers die dit seizoen werd ingeslagen. Schmidt slaagt er almaar meer in de selectie naar zijn hand te zetten. Ramalho, Ibrahim Sangaré, Eran Zahavi, Mario Götze, Philipp Mwene en Philipp Max: zes van de elf basisspelers in Istanbul kwamen op nadrukkelijk advies van de Duitse coach naar de Eredivisie. En met Bergim Berisha schoof hij een spits van RB Salzburg naar voren die heel vertrouwd is met zijn specifieke aanpak. Lucratieve tijden lonken voor PSV. Of zoals Schmidt al zelf opperde. 'We lijken er klaar voor.'