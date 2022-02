Brazilië staat al vele jaren bekend als kweekvijver van voetbaltalenten. Helaas kunnen sommigen van hen niet om met hun rijkdom of status van wereldster en komen ze in aanraking met drank, drugs en criminaliteit. Het verhaal van drie ex-vedetten die het te bont maakten tijdens en na hun carrière.

Robinho: veroordeeld voor verkrachtingen

Robinho werd opgeleid bij het Braziliaanse Santos FC. Al snel bleek hij een groot talent en in 2005 verkastte de toen 21-jarige flankaanvaller naar Real Madrid. Vervolgens kwam hij uit voor Manchester City en AC Milan. In 2014 keerde de Braziliaan op uitleenbasis terug naar oude liefde Santos, gevolgd door passages in China en Turkije.

Op 19 januari 2022 werd Robinho door het Italiaanse Hof van Cassatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar. De flankaanvaller zou in 2013 hebben deelgenomen aan een groepsverkrachting in een nachtclub in Milaan. Het slachtoffer was een 22-jarige Albanese vrouw. De Braziliaan ging nog wel in beroep, maar de Italiaanse rechters plooiden niet. Het was niet de eerste keer dat Robinho in aanraking kwam met het gerecht. Het voormalige toptalent was in 2009 tijdens zijn periode bij Manchester City.ook al eens vrijgesproken van verkrachting.

Adriano: depressies en alcohol

De bonkige spits had alles om een wereldster te worden: snelheid, een verschroeiend schot en uitstekende dribbel. In de eerste jaren van zijn carrière beleefde hij topseizoenen bij Parma en Inter Milan. En ook bij de Braziliaanse nationale ploeg blonk hij uit. In 2004 scoorde hij in de finale van de Copa América in de laatste minuut de gelijkmaker tegen rivaal Argentinië. Na strafschoppen won de Seleção de Zuid-Amerikaanse titel. Adriano werd na afloop uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. De weg naar een fantastische carrière lag open.

Maar Adriano kon de lijn niet doortrekken. In 2004 verloor hij op 22-jarige leeftijd zijn vader. De jonge voetballer kwam in een depressie terecht en zocht zijn toevlucht in alcohol. Naar eigen zeggen dronk de Braziliaan elke dag en kwam hij soms dronken toe op de training. De voorspelde topcarrière bleef uit en in 2014 hing de spits op 32-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de haak.

Ook na zijn loopbaan kwam Adriano nog negatief in het nieuws. In 2020 organiseerde hij in volle corona-epidemie een megafeest in een nachtclub in Rio de Janeiro. Een slag in het gezicht van het fel door Covid geteisterde Brazilië. Vandaag, donderdag 17 februari, wordt de ex-voetballer trouwens veertig jaar.

Adriano © GETTY

Ronaldinho: van miljonair naar straatarm

Met twee Gouden Ballen en succesvolle passages bij PSG, Barcelona en AC Milan geldt Ronaldinho als één van de beste voetballers aller tijden. De Braziliaanse sambavoetballer verdiende door de jaren heen dan ook miljoenen euro's.

Van dat fortuin schiet vandaag nog weinig over. De ex-voetballer investeerde miljoenen in zijn voetbalschool, het Ronaldinho Gaucho Institute. Maar in 2019 raakte bekend dat de bouwvoorschriften van het instituut overtreden zouden zijn, wat resulteerde in een boete van ruim twee miljoen euro. Ronaldinho kon deze boete niet betalen en mocht vervolgens zijn thuisland niet meer verlaten. In 2020 zat de ex-vedette zelfs een paar maanden in de gevangenis, nadat hij in Paraguay was opgepakt voor het bezit van een vals paspoort.

