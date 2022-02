De Russische invasie van Oekraïne heeft ook op de sportwereld een grote impact. Een overzicht van het grootste nieuws.

Komende maand geen sportevenementen in Oekraïne

De komende dertig dagen zal er geen enkele sportmanifestatie georganiseerd worden.

Onder meer de nationale voetbal- en atletiekbonden gaven eerder al aan al hun activiteiten op te schorten.

Voetbalclubs als Zorya Loegansk en kampioen Sjachtar Donetsk zijn afkomstig uit gebieden die al sinds 2014 gecontroleerd worden door pro-Russische separatisten. De clubs trainen en spelen zo al verschillende jaren niet meer in hun thuisbasis. Zorya Luhansk is verhuisd naar Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne. Shakhtar speelt al verschillende jaren in hoofdstad Kiev.

De deelname van de nationale teams van Oekraïne aan internationale sportcompetities werd niet geannuleerd.

Braziliaanse voetballers in Oekraïne vragen evacuatie

De Braziliaanse spelers van Shakhtar Donetsk en Dinamo Kiev hebben donderdag in een videoboodschap de hulp van hun regering gevraagd om geëvacueerd te worden uit Kiev. De spelers zitten na de inval van Russische troepen met hun families vast in een hotel in de Oekraïense hoofdstad.

Het gaat om bekendere namen als Marlon en David Neres. Die laatste maakte afgelopen winter pas de overstap van Ajax. De Braziliaanse ambassade in Oekraïne reageerde al op de boodschap door te stellen dat "haar deuren geopend blijven". De ambassade vraagt haar 500 onderdanen in Oekraïne ook om dagelijks contact op te nemen met haar diensten. Shakhtar, oorspronkelijk een team uit Donetsk, speelt door de onrust in haar thuisregio al sinds 2014 in Kiev.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022

Oekraïense voetbalbond roept FIFA en UEFA op Rusland te schorsen

De Oekraïense voetbalbond (UAF) heeft de FIFA en de UEFA opgeroepen Rusland te schorsen. Oekraïne wil dat de nationale teams en clubs uit Rusland worden uitgesloten van deelname aan internationale wedstrijden en toernooien. Oekraïne roept de UEFA tevens op een andere locatie te zoeken voor de finale van de Champions League en de wedstrijd om de Europese Supercup in 2023, die nu zijn toegewezen aan respectievelijk Sint-Petersburg en Kazan.

Russische militairen vielen in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne binnen. Op heel wat plekken in het land wordt gevochten. Alle sportcompetities in het Oost-Europese land zijn voorlopig stilgelegd, waaronder ook de nationale voetbalcompetitie.

Het bestuur van de UEFA komt vrijdagochtend bijeen voor een spoedzitting. Dan wordt onder meer gesproken over de finale van de Champions League, op 28 mei in Sint-Petersburg. Volgens heel wat Engelse media gaat de UEFA de finale weghalen uit Rusland.

Het Russische voetbalelftal speelt volgende maand tegen Polen in de play-offs om kwalificatie voor het WK in Qatar. Die wedstrijd staat in Moskou op het programma. Bij winst speelt Rusland in de finale tegen Zweden of Tsjechië, ook in Moskou. Oekraïne hoopt zich eveneens via de play-offs te plaatsen voor het WK.

Wat met de Champions Leaguefinale?

De Europese voetbalbond UEFA houdt vrijdagvoormiddag om 10 uur een 'buitengewone vergadering' van het Uitvoerend Comité naar aanleiding van de inval van Russische troepen donderdag in Oekraïne.

De organisatie van de Champions League-finale (28 mei) in Sint-Petersburg zal één van de hoofdpunten van de vergadering zijn. Volgens verschillende buitenlandse media zal de UEFA na die vergadering bekendmaken dat het die finale zal verplaatsen naar een andere stad.

Het Europees Parlement heeft die vraag intussen al aan de UEFA gesteld. Het deed ook een oproep om alle banden met gasmagnaat Gazprom door te knippen. Gazprom is een van de belangrijkste sponsoren van de UEFA. Het bedrijf sponsort onder meer de Champions League en het EK van 2024 in Duitsland.

Schalke 04 haalt naam van sponsor Gazprom van de shirts

Schalke 04 haalt het logo en de naam van zijn Russische hoofdsponsor Gazprom van de voetbalshirts. Dat maakte de Duitse tweedeklasser donderdag bekend. "We hebben deze beslissing genomen na de ontwikkeling en de escalatie van de afgelopen dagen," klinkt het. Voorlopig zal alleen de clubnaam op het koningsblauw prijken.

Eerder op de dag stapte Matthias Warnig, CEO van Nord Stream 2 AG, uit het bestuur van Schalke 04. De 66-jarige Duitse zakenman maakte dat enkele uren na de inval van Rusland in Oekraïne bekend. Zijn beslissing is een gevolg van de sancties tegen Nord Stream 2 AG en zijn persoon. Warnig, een voormalig Stasi-officier, is een medestander van Vladimir Poetin. Nord Stream 2, de gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland, is eigendom van het Russische aardgasbedrijf Gazprom, al jaren de belangrijkste geldschieter van het vorig jaar uit de eerste Bundesliga gedegradeerde Schalke. In de tweede Bundesliga staat Schalke momenteel op de vijfde plaats.

IOC veroordeelt schending van olympische wapenstilstand door Rusland

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft donderdag, enkele uren na de inval van Russische troepen in Oekraïne, de inbreuk op de olympische wapenstilstand veroordeeld. Die olympische wapenstilstand begon zeven dagen voor de start van de Olympische Winterspelen (4-20 februari) en loopt tot zeven dagen na het einde van de Paralympische Winterspelen (4-13 maart).

IOC-voorzitter Thomas Bach riep in zijn toespraken tijdens de openings- en sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen de Russische en Oekraïense regeringen op "vrede een kans te geven". Hij gaf aan te hopen dat de regeringsleiders zouden worden "geïnspireerd door het voorbeeld van solidariteit en vrede van de olympische atleten". Donderdag gaf het IOC aan "diep bezorgd te zijn over de veiligheid van de olympische gemeenschap in Oekraïne". Het richtte een taskforce op om de situatie nauwlettend in de gaten te houden en voor zover mogelijk de humanitaire hulp aan de olympische gemeenschap in Oekraïne te coördineren.

Conflict in Oekraïne

Russische troepen vielen eerder op de dag Oekraïne binnen. Volg het nieuws over het conflict in Oekraïne in deze liveblog.

