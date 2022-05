Thibaut Courtois heeft zaterdagavond de zo goed als enige ontbrekende trofee in zijn kast opgevuld met winst in de Champions League. Meer nog, hij was de man van de wedstrijd en is nu met recht en rede de beste doelman ter wereld. Het bewijs aan de hand van zijn statistieken in deze editie van het kampioenenbal.

9

Zoveel reddingen moest onze Belgische nummer 1 uit zijn handschoenen toveren in de finale van de Champions League tegen Liverpool. Dat is het hoogste aantal ooit van een speler in die fase van het toernooi sinds de tellingen begonnen in 2003/04. Alisson (2019 met Liverpool) en Edwin van der Sar (2011 met Manchester United) staan op een tweede plaats met elk 8 saves.

Most saves made in a #UCLfinal since Opta started recording data in 2003/04:



◉ 9 - Thibaut Courtois (2022)

◎ 8 - Alisson (2019)

◎ 8 - Edwin van der Sar (2011)



A special, special performance.

15

Zoveel collectieve prijzen heeft Thibaut Courtois nu behaald na zijn eerste eindwinst in de Champions League. In totaal staan er zo 3 Spaanse titels, 2 Engelse titels, 2 Spaanse Supercups, 1 Champions League, 1 Europa League, 1 Europese Supercup, 1 wereldbeker voor clubs, 1 Spaanse beker, 1 League Cup en 1 Belgische titel op zijn palmares. Daarmee heeft Thibaut Courtois alles gewonnen op clubniveau wat er te winnen viel.

61

Zoveel saves deed Courtois dit seizoen in de Champions League, niemand deed ooit beter in het toernooi. Om u een idee te geven van zijn titanenwerk: dit seizoen staat Villarrealkeeper Geronimo Rulli op een tweede plaats met 41 reddingen. En als we dit vergelijken met Liverpooldoelman Alisson wordt de prestatie alleen maar indrukwekkender. Courtois stopte in deze Champions League namelijk meer ballen dan de Braziliaanse doelman over de voorbije drie seizoenen in het kampioenenbal. Alisson komt dit seizoen namelijk op 14 saves (47 minder dan de Belgische goalie), over de laatste drie jaar komt het totaal van de Liverpoolgoalie uit op 'slechts' 45!

3,7

Zoveel goals heeft Thibaut Courtois vermeden tijdens deze editie van de Champions League, volgens de berekeningen van expected goals against.

Courtois prevented nearly four goals above expectation for #RMCF across the course of this #UCL season.



(Stat: @MarkCarey93) pic.twitter.com/NPDnix0u82 — The Athletic UK (@TheAthleticUK) May 28, 2022

14

Zoveel keer moest Courtois zich uiteindelijk wel omdraaien om een bal uit zijn netten te vissen in deze Champions League. Slechts vier doelmannen slikten nog meer goals met Rulli (16), Ersin Destanoğlu (Besiktas, 17), Odisseas Vlachodimos (Benfica, 17) en Simon Mignolet (20). Opvallend: Alisson moest 47 reddingen minder doen dan onze Belgische nummer 1, maar pakte wel evenveel tegengoals (14) dit seizoen op het kampioenenbal.

3

Zoveel doelmannen werden in de geschiedenis van de Champions League benoemd tot man van de match in de finale. Oliver Kahn (2001) en Edwin van der Sar (2008) deden het Thibaut Courtois voor.

72

Zoveel procent van zijn finales won Thibaut Courtois in zijn carrière na de eindwinst in de Champions League. In totaal stond de Rode Duivel al in 11 finales, waarvan hij er 8 won. Daarin slikte hij trouwens ook 11 tegendoelpunten, waaronder 4 in zijn vorige finale op het kampioenenbal, toen nog met Atlético Madrid tegen Real. Die wedstrijd eindigde na verlengingen op 1-4.

