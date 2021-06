De jonge spits van het bescheiden Sassuolo koos een eigen weg naar de top en belandde via een voor Italië atypische manier in de nationale ploeg.

Grote verrassing voor de niet-kenners maar niet voor wie de Serie A het afgelopen seizoen van nabij volgde, toen bondscoach Roberto Mancini twee weken geleden een debutant in de preselectie van Italië opnam. Zondagavond viel Giacomo Raspadori, die nog geen enkele interland op zijn naam had toen hij voor de A-kern opgeroepen werd, even uit de selectie, maar dinsdag werd hij tot velerlei verrassing opnieuw toegevoegd aan het contingent aanvallers, waar Moise Keaneerder al afviel.In een competitie waar de meest succesvolle clubs rekenen op een grote en sterke targetspits, genre Romelu Lukakubij Inter en Zlatan Ibrahimovicbij Milan, opteerde bij Sassuolo Roberto De Zerbivoor een heel ander profiel. Hij kon natuurlijk ook niet naast het talent kijken van Giacomo Raspadori die een atypisch parcours volgde. De meeste Italiaanse topvoetballers verhuizen al op jonge leeftijd van een kleinere club naar één van de grote clubs om daar een goeie opleiding te krijgen, en vervolgens via uitleenbeurten aan kleinere clubs hun weg naar boven te maken.Raspadori, amper 21, pakte het anders aan. Hij doorliep alle jeugdrangen bij Sassuolo tot en met het eerste elftal. Niet dat de topclubs hem niet opmerkten. Op zijn veertiende bedankte hij vriendelijk Inter, AS Roma en AC Milan voor hun interesse en kondigde aan dat hij bij de club bleef die met steun van Mapei in tien jaar van vierde naar eerste klasse promoveerde. Bij Sassuolo is hij al een aantal jaar een gevestigde waarde. Afgelopen seizoen speelde het team tot kort voor Nieuwjaar zelfs mee bovenin, en tot de laatste speeldag was het in de running voor een ticket voor de Europa League, een prijs waar het uiteindelijk net naast greep. Het kwam één punt te kort.De afgelopen jaren zette Raspadori de nodige stappen. Op de laatste speeldag van het seizoen 2018/19 mocht hij een paar minuten invallen op Atalanta, op 26 mei 2019. Hij kwam voor het eerst aan de aftrap op 11 juli 2020 op de 32e speeldag van het seizoen 2019/20 en maakte uit bij Lazio ook meteen zijn eerste goal in de Serie A.Raspadori is amper 1,70 meter groot, technisch sterk, en behept met een goeie actie. Hij heeft niet alleen een neus voor goals, maar geeft ook assists. In eigen land vindt men hem een jongere uitgave van Bruno Giordano, op internationaal vlak wordt hij al eens met Sergio Aguërovergeleken. Niet min, is dat.Afgelopen seizoen werd hij bij Sassuolo als midvoor titularis. Bondscoach Roberto Manciniselecteerde hem voor het eerst voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen San Marino. Daarmee heeft de kleine club uit Reggio Emilia liefst drie internationals bij de 26 (naast Raspadori ook aanvaller Domenico Berardi en middenvelder Manuel Locatelli) plus Stefano Sensi, van Inter, die een paar jaar geleden nog in groen en zwart speelde. Het is niet zeker dat ze straks allemaal terugkeren naar de club. Locatelli, een jeugdproduct van Milan dat daar debuteerde maar niet doorbrak, staat in de belangstelling van verschillende grote clubs en afscheidnemend trainer De Zerbi zou hem graag meenemen naar Sjachtar Donetsk.Een basisplaats wordt van Raspadori op dit EK niet meteen verwacht. Wel is de kans groot dat hij zich met geslaagde invalbeurten en mooie acties toont en zijn visitekaartje in gans Europa afgeeft.