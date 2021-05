Gianluigi Buffon heeft dinsdag in een interview met BeIn Sports aangekondigd op het einde van het seizoen te zullen vertrekken bij Juventus. De 43-jarige doelman besloot zijn aflopende contract bij de Bianconeri niet te verlengen. Buffon liet in het midden of hij ook zal stoppen als voetballer. Mogelijk volgt nog een laatste avontuur bij een nieuwe club.

'Mijn toekomst is duidelijk', legde de Italiaan uit. 'Mijn prachtige en zeer lange periode bij Juventus komt na dit seizoen definitief ten einde. Ofwel stop ik, ofwel vind ik een situatie die me motiveert om door te gaan als voetballer en een nieuwe ervaring op te zoeken. Ik zal alle mogelijkheden in overweging nemen.' Buffon wordt in het geruchtencircuit aan verschillende clubs gelinkt. Onder meer FC Porto en Galatasaray passeerden al de revue.

Buffon is momenteel reservedoelman bij Juventus, na de Pool Wojciech Szczesny. Hij speelde deze jaargang nog twaalf officiële duels, zeven in de Serie A, vier in de Coppa Italia en eentje in de Champions League. Tussen 2001 en 2018 was Buffon een monument in het doel bij de Oude Dame. Na een seizoen bij PSG (2018-2019) keerde hij terug naar Juventus, in een rol als tweede doelman. In totaal speelde hij voor Juventus 683 officiële wedstrijden. Hij won met Juve tien landstitels en vier bekers. In de Champions League was hij drie maal verliezend finalist, in 2003, 2015 en 2017.

'Mijn toekomst is duidelijk', legde de Italiaan uit. 'Mijn prachtige en zeer lange periode bij Juventus komt na dit seizoen definitief ten einde. Ofwel stop ik, ofwel vind ik een situatie die me motiveert om door te gaan als voetballer en een nieuwe ervaring op te zoeken. Ik zal alle mogelijkheden in overweging nemen.' Buffon wordt in het geruchtencircuit aan verschillende clubs gelinkt. Onder meer FC Porto en Galatasaray passeerden al de revue. Buffon is momenteel reservedoelman bij Juventus, na de Pool Wojciech Szczesny. Hij speelde deze jaargang nog twaalf officiële duels, zeven in de Serie A, vier in de Coppa Italia en eentje in de Champions League. Tussen 2001 en 2018 was Buffon een monument in het doel bij de Oude Dame. Na een seizoen bij PSG (2018-2019) keerde hij terug naar Juventus, in een rol als tweede doelman. In totaal speelde hij voor Juventus 683 officiële wedstrijden. Hij won met Juve tien landstitels en vier bekers. In de Champions League was hij drie maal verliezend finalist, in 2003, 2015 en 2017.