Na 20 jaar keert Gianluigi Buffon terug naar Parma. Zijn doel is niet enkel de terugkeer naar de Serie A helpen bewerkstelligen.

De eerste diepe spits die ooit zijn doelpoging gestopt zag door Gianluigi Buffon is vandaag 54 jaar en president van Liberia. George Weah stond op 19 november 1995 tijdens Parma-AC Milan oog in oog met Superman. Vijfentwintig jaar later staat Buffon zelf na 657 matchen in de Serie A en 124 in de Champions League op zijn 42e nog steeds tussen de palen, en wel opnieuw bij Parma.

Hoe is het idee gegroeid om terug te keren naar je oude club? Gianluigi Buffon: 'Na de laatste Juventus-Parma heb ik even gepraat met Parmavoorzitter Kyle Krause die me vroeg: waarom kom je niet bij ons voetballen? Die vraag trof me. Amerikanen durven te dromen. Dat was wat ik zocht: iemand die me nog kon laten dromen. Ik tref er ook een trainer ( Enzo Maresca, nvdr) die niet alleen aan het resultaat denkt, maar ook aan het spel, die zijn boodschap goed kan overbrengen en verschillende talen beheerst.' Hoe reageerden je kinderen toen ze hoorden dat papa in plaats van in de Champions League in tweede klasse gaat voetballen? Buffon: 'Ze waren compleet verrast. Zij droomden dat ik naar Barcelona of Real zou gaan, of op zijn minst naar Turkije of Griekenland. Maar ik vond het tijd voor twee belangrijke levenslessen voor hen. Eén: heb vertrouwen in je kwaliteiten, geloof in jezelf. Ik weet wat ik waard ben, ik heb het oordeel van anderen niet nodig om te weten dat ik nog eerste klasse aankan. Dus ga ik in tweede klasse tonen dat ik nog altijd één van de besten ben. Les twee: je beste vriend hoeft niet diegene te zijn die de meeste volgers heeft op Instagram of Facebook. Kijk voorbij de schone schijn en beoordeel mensen op wat ze doen en wat ze zijn.' Is Gianluigi Donnarumma net als jij vertrokken voor 25 jaar zonder concurrentie in doel? Buffon: 'Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik ook nog van hem kan leren. Ik heb al een paar technieken van hem opgeslagen. Die gaan me nog beter maken in de paar jaar die ik nog in doel zal staan. Ik ben in het reine met mezelf, ik ga de strijd met hem niet aan. Ik bewonder andere goeie doelmannen zoals ik toppers in andere sporten bewonder.' In Parijs wacht hem geen makkelijke uitdaging. Buffon: 'Ik heb met PSG een uitstekend seizoen gekeept, waarin ik in de Champions League een fout heb gemaakt. Maar die match hebben we niet daarom met 1-0 verloren in de laatste minuut, maar met 3-1, dus lag het niet alleen aan mij. 'Sinds mijn zeventiende loop ik elke dag op de toppen van mijn tenen, moet ik me op elk moment opnieuw bewijzen: bij Juventus was dat zo, bij PSG ook en dat zal bij Parma niet anders zijn. Toppers krijgen nooit krediet, iedereen zit te wachten tot ze vallen. Dat zal ook met Donnarumma het geval zijn. Hij moet daar sereen mee omgaan, beseffen dat hij top is, maar ook dat het in Parijs niet de hele tijd goed zal gaan, dat hij er ook moeilijke dagen zal beleven.' In Parijs zei je: zo lang ik vanuit het raam de Eiffeltoren kan zien, is mijn gezichtsvermogen oké en kan ik keeper blijven. Hoe is het nu met je gezichtsvermogen? Buffon: 'Ik ga door omdat ik nog een droom heb. Maar die droom kan ik maar blijven koesteren zo lang ik top ben. Zo gauw ik het minste teken van verzwakking voel, stop ik een minuut later. Ook omdat ik me goed voel, thuis met mijn gezin en mijn vrienden. Stoppen met voetballen zal geen trauma veroorzaken. Als het gebeurt, zal ik ook zonder voetbal gelukkig zijn, want ik wil nog andere dingen doen in mijn leven. Zaken waarvoor ik nooit tijd had. Maar eerst is er nog die droom. Misschien een utopie, maar wél één die me nog drijft.' Die iets te maken heeft met het komende WK? Buffon: 'Op mijn 43e heb ik straks niet meer het recht om Roberto Mancini te zeggen: neem mij mee. Maar ik heb het komende WK nodig om te blijven dromen. Als ik niet meer mag dromen, waarom voetbal ik dan nog? Om Parma terug te brengen naar de Serie A, heel zeker. Ik ben bijna zeker dat Mancini me niet zal oproepen. Hij heeft voldoende keuze. Maar ik heb het voor mezelf nodig om te weten dat er over anderhalf jaar een WK is in Qatar om te blijven keepen.' Heb je geen spijt dat je een jaar geleden neen gezegd hebt tegen Atalanta? Alles leek rond, je had ook al met hun trainer Gasperini gepraat. Buffon: 'Dat leek me een mooie uitdaging, met een trainer van wie ik geniet. Een visionair die dingen ziet die anderen niet zien, in een omgeving waar de afgelopen jaren iets gegroeid is dat navolging verdient. Maar toen arriveerde Andrea Pirlo. We hebben samen de situatie besproken en Andrea zei: 'Ik dacht dat ik op jou zou kunnen rekenen.' Ik miste op dat moment het cynisme om enkel aan mezelf te denken. Op mijn leeftijd is het ook belangrijk om een betrouwbaar en correct mens te zijn. Uiteindelijk ben ik in de wedstrijden die ik speelde ongeslagen gebleven en won ik de Italiaanse beker.' Had Pirlo je niet meer moeten teruggeven? Met andere woorden: had je niet gehoopt meer te spelen? Buffon: 'Een grote club heeft een paar ankerpunten nodig en één daarvan is een goeie keeper. Juventus heeft met Wojciech Szczesny één van de drie beste doelmannen in Europa. Dan moet je die vertrouwen geven.' Wat verwacht je van het komende seizoen in de Serie B? Buffon: 'Het Monza van Silvio Berlusconi wordt dé te kloppen ploeg. Ik kijk ook uit naar Frosinone omdat ik geloof in de trainerskwaliteiten van Fabio Grosso met wie ik in Berlijn wereldkampioen werd in 2006. 'Door Luigi Garlando