Gianni Infantino (FIFA): 'Racisme blijft een probleem in Italië'

FIFA-voorzitter Gianni Infantino vindt dat Italië dringend racisme in voetbalstadions moet aanpakken. 'De problematiek is niet veranderd. Het blijft een probleem', verklaarde Infantino zondag op de Italiaanse televisie, nadat de wedstrijd Atalanta-Fiorentina even was stilgelegd wegens racistische geluiden richting de Braziliaanse Fiorentina-speler Dalbert.

