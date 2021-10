In een interview met de Italiaanse zender DAZN kwam de Italiaanse verdediger terug op het vertrek van Cristiano Ronaldo bij Juventus. 'We hebben ervoor betaald in punten.'

Het was een van dé gespreksonderwerpen deze zomer: is Cristiano Ronaldo nog gelukkig bij Juventus. Het ene medium berichtte dat hij op vertrekken stond, terwijl het andere dan weer zeker was dat de Portugees bij de Oude Dame zou blijven - wie zou hem namelijk kunnen betalen. Uiteindelijk vertrok CR7 alsnog bij uit Turijn. Niet om naar Man. City te trekken - daar werd serieus mee geflirt - maar om terug te keren naar waar het voor hem internationaal allemaal begon: Manchester United. Al liet de overstap wel lang op zich wachten. Pas op 28 augustus, een paar dagen voor het sluiten van de markt, raakte het nieuws bekend.

Ex-ploegmaat en kapitein van Juventus Giorgio Chiellini kwam bij DAZN, een van de rechtenhouders van de Serie A, terug op die periode. 'Ik voelde al een tijdje dat hij wou vertrekken. Hij had een punt bereikt waarop hij een nieuwe uitdaging nodig had en een team om voor hem te spelen, waar hij altijd beslissend kon zijn. Het was tijd om uit elkaar te gaan.

'Als hij was gebleven, was dat zeker niet erg geweest. Bij Juventus zijn we namelijk aan een verjongingsprogramma bezig en zijn ervaring had de club en de nieuwe jongens zeker geholpen. Maar hij vertrok pas op 28 augustus... Het was beter voor ons geweest als hij vroeger was weggegaan, dan hadden we ons beter kunnen voorbereiden op het seizoen en de nieuwe situatie.

'Of ik het afscheid moeilijk kan verwerken? Neen, maar het zorgde wel voor een schok in de kleedkamer en dat hebben we cash betaald in punten aan het begin van het seizoen.'

Juventus begon inderdaad teleurstellend aan het seizoen, maar won ondertussen wel zijn laatste zeven wedstrijden, waaronder de toppers tegen Chelsea (Champions League) en Roma. De Oude Dame heeft wel nog een weg af te leggen in de Serie A, daar staat de club uit Turijn pas op een zevende plek, op tien punten van leider Napoli.

Het was een van dé gespreksonderwerpen deze zomer: is Cristiano Ronaldo nog gelukkig bij Juventus. Het ene medium berichtte dat hij op vertrekken stond, terwijl het andere dan weer zeker was dat de Portugees bij de Oude Dame zou blijven - wie zou hem namelijk kunnen betalen. Uiteindelijk vertrok CR7 alsnog bij uit Turijn. Niet om naar Man. City te trekken - daar werd serieus mee geflirt - maar om terug te keren naar waar het voor hem internationaal allemaal begon: Manchester United. Al liet de overstap wel lang op zich wachten. Pas op 28 augustus, een paar dagen voor het sluiten van de markt, raakte het nieuws bekend.Ex-ploegmaat en kapitein van Juventus Giorgio Chiellini kwam bij DAZN, een van de rechtenhouders van de Serie A, terug op die periode. 'Ik voelde al een tijdje dat hij wou vertrekken. Hij had een punt bereikt waarop hij een nieuwe uitdaging nodig had en een team om voor hem te spelen, waar hij altijd beslissend kon zijn. Het was tijd om uit elkaar te gaan.'Als hij was gebleven, was dat zeker niet erg geweest. Bij Juventus zijn we namelijk aan een verjongingsprogramma bezig en zijn ervaring had de club en de nieuwe jongens zeker geholpen. Maar hij vertrok pas op 28 augustus... Het was beter voor ons geweest als hij vroeger was weggegaan, dan hadden we ons beter kunnen voorbereiden op het seizoen en de nieuwe situatie. 'Of ik het afscheid moeilijk kan verwerken? Neen, maar het zorgde wel voor een schok in de kleedkamer en dat hebben we cash betaald in punten aan het begin van het seizoen.'Juventus begon inderdaad teleurstellend aan het seizoen, maar won ondertussen wel zijn laatste zeven wedstrijden, waaronder de toppers tegen Chelsea (Champions League) en Roma. De Oude Dame heeft wel nog een weg af te leggen in de Serie A, daar staat de club uit Turijn pas op een zevende plek, op tien punten van leider Napoli.