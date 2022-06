Giorgio Chiellini gaat aan de slag in de Amerikaanse Major League Soccer. De ervaren Italiaanse verdediger heeft zijn lot verbonden aan Los Angeles FC, zo bevestigde hij maandag.

In een korte video kondigt Chiellini 'het volgende hoofdstuk' in zijn carrière aan, bij LAFC. De 37-jarige Italiaan speelde sinds 2005 voor Juventus. Na het verlies van de bekerfinale tegen Inter op 11 mei maakte hij zijn vertrek bij de Oude Dame bekend. Met de topclub uit Turijn werd Chiellini onder meer negen keer kampioen, vijf keer bekerwinnaar en speelde twee finales van de Champions League.

De centrale verdediger zwaaide onlangs ook de nationale ploeg uit, na 117 interlands en de Europese titel van vorig jaar als hoogtepunt.

Los Angeles FC is de huidige koploper in de Western Conference van de MLS. De Californiërs wonnen de MLS-titel nog nooit.

Lees ook: David Beckham en Inter Miami: eerder een nachtmerrie dan een droom

In een korte video kondigt Chiellini 'het volgende hoofdstuk' in zijn carrière aan, bij LAFC. De 37-jarige Italiaan speelde sinds 2005 voor Juventus. Na het verlies van de bekerfinale tegen Inter op 11 mei maakte hij zijn vertrek bij de Oude Dame bekend. Met de topclub uit Turijn werd Chiellini onder meer negen keer kampioen, vijf keer bekerwinnaar en speelde twee finales van de Champions League. De centrale verdediger zwaaide onlangs ook de nationale ploeg uit, na 117 interlands en de Europese titel van vorig jaar als hoogtepunt. Los Angeles FC is de huidige koploper in de Western Conference van de MLS. De Californiërs wonnen de MLS-titel nog nooit.