De oudste zoon van Atlético coach Diego Simeone komt op zijn 26e tot volle ontwikkeling bij Hellas Verona, dat de spits huurt van Cagliari.

Negen doelpunten in de laatste zeven competitiewedstrijden, waaronder belangrijke treffers op bezoek bij Serie A-koploper Napoli (1-1), vier goals tegen Lazio (4-1-winst) en twee thuis versus Juventus (2-1-zege). Giovanni Simeone geldt momenteel als de meest productieve en efficiënte spits in Europa. Zijn teller opende de Argentijn, die in Madrid werd geboren en daardoor ook een Spaans paspoort heeft, pas op de zesde speeldag in de Italiaanse competitie. Eind augustus werd de spits door Cagliari Calcio voor de rest van het seizoen verhuurd aan Hellas Verona. Een maand later scoorde hij voor het eerst in het 3-3-gelijkspel tegen CFC Genoa, waarin hij ook een assist gaf. Een week later volgden opnieuw een doelpunt en een assist bij de 4-0-overwinning tegen Spezia Calcio. In de vijf grote Europese voetbalkampioenschappen deed niemand tussen eind september en begin november beter dan Simeone junior. Robert Lewandowski en Mohamed Salah scoorden beiden zes keer in evenveel duels in respectievelijk de Bundesliga en Premier League. Door zijn familienaam en als oudste van de drie zonen van Atlético Madridtrainer Diego Simeone, staat Giovanni al sinds zijn eerste voetbalstappen bij River Plate constant in de schijnwerpers. Terwijl ElCholo als centrale middenvelder 108 keer uitkwam voor de nationale ploeg en daarbij elf keer scoorde, volgde zijn zoon zijn eigen parcours. Geen Pisa, Inter en Lazio dus. Om te vermijden dat hij het etiket 'zoon van' zou krijgen, verruilde El Cholito in 2016 de Argentijnse topper River Plate voor Genoa, dat ruim vijf miljoen euro voor hem neerlegde. Met twaalf goals in 35 ontmoetingen maakte hij een jaar later voor 17 miljoen euro een lucratieve transfer naar AC Fiorentina. Simeone jr. maakte in 38 duels 14 doelpunten en debuteerde in september 2018 voor de nationale ploeg van Argentinië. Interimbondscoach Lionel Scaloni liet hem opdraven bij in een oefeninterland tegen Guatemala die La Albiceleste met 3-0 won, onder meer door een doelpunt van de debutant. Verder dan die treffer en amper vijf caps geraakte Simeone niet; na twee topseizoenen kwam de klad erin. Door zijn energievretende speelstijl leek hij in te boeten aan frisheid voor doel waardoor zijn persoonlijke statistieken en zelfvertrouwen zo sterk daalden dat hij Simeone besliste te gaan mediteren. 'Minstens vijftien minuten, soms zelfs een uur als ik de tijd heb', bekende hij recent tegenover Corriere di Verona. 'We moeten aanvaarden dat we allemaal bezorgdheden kennen. Ik kan je ondertussen garanderen dat alleen zijn met jezelf helpt om problemen op te lossen. Naast een beter mens werd ik ook een betere profvoetballer.' De recente opleving bevestigt nogmaals dat Giovanni Simeone over alle kwaliteiten beschikt om een topcentrumspits te worden: naast zijn dynamische spel is hij ook uitstekend met het hoofd, terwijl hij het positioneren voor doel en technisch vermogen nog kan verbeteren. De oudste broer van offensieve middenvelder Giuliano (18, Atlético B) en centrumspits Gianluca (23, vierdeklasser CD Ibiza) ligt nog tot 2024 onder contract bij Cagliari Calcio, tenzij Hellas Verona de koopoptie deze zomer ligt. Of zou misschien Atlético een interessant voorstel gaan doen?