Go Ahead Eagles is bezig aan een straf seizoen. Afgelopen weekend stuntte de ploeg uit Deventer door Ajax te kloppen in eigen huis, en vanavond kijken ze in de halve finale van de KNVB Beker PSV in de ogen.

Voor aanvang van het seizoen was Go Ahead Eagles de gedoodverfde degradatiekandidaat, maar de club uit Deventer beleeft een zorgeloos seizoen in de Eredivisie. De Eagles wonnen al zeven keer en staan momenteel 12e, zeven punten boven de degradatiezone.

Afgelopen zondag kreeg hun prima seizoen nog wat meer kleur, met de stuntoverwinning tegen leider Ajax. In een volgepakt Adelaarshorst speelden de Eagles een sterke wedstrijd, die uiteindelijk met 2-1 werd gewonnen. De matchwinnaar was de jonge Belg Phillipe Rommens, die de tweede Deventerse goal op zijn naam schreef. Ajax, dat pas voor de derde keer dit seizoen verloor, ziet PSV naderen tot op twee punten. Het was al de tweede keer dit seizoen dat Go Ahead Eagles punten afsnoepte van de landskampioen. In november kwamen de Amsterdammers niet verder een 0-0 gelijkspel in de Johan Cruijff Arena. De promovendus is de enige ploeg die dit seizoen 4 op 6 pakte tegen de titelfavoriet Ajax, wat toch een straffe prestatie is. Sterke organisatieGo Ahead Eagles werd opgericht in 1902 onder de naam Be Quick. Later veranderden ze de naam in Go Ahead, en onder impuls van de Engelse trainer Barry Hughes werd 'Eagles' toegevoegd. In zijn geschiedenis werd de club vier keer Nederlands landskampioen. De laatste titel dateert van 1933. Sinds 2017 vertoefden de Deventenaren in de tweede klasse, waarin ze vorig jaar kampioen werden en dus mochten terugkeren naar de Eredivisie. Het team van trainer Kees Van Wonderen moet het vooral hebben van een goede organisatie, maar met Philippe Rommens en linksbuiten Iñigo Córdoba kunnen ze ook levensgevaarlijk counteren. Córdoba wordt dit seizoen gehuurd van Athletic Bilbao, en groeide uit tot een van de revelaties van de Eredivisie. In 20 wedstrijden was de 24-jarige Spanjaard al goed voor 8 goals. Delirium in de KNVB Beker?Wat misschien nog wel straffer is dan hun ongeslagen status tegen Ajax, is de bekercampagne die de Eagles dit seizoen spelen. De Deventenaren staan zowaar in de halve finale, waarin ze vanavond PSV in de ogen kijken. In de andere halve finale neemt Ajax het op tegen AZ. De Eindhovenaren zijn uiteraard favoriet om door te stoten naar de finale, zeker als we kijken naar de geschiedenis die de twee clubs met elkaar hebben. De laatste keer dat Go Ahead Eagles kon winnen van de PSV, was in 1983. In de beker ontmoetten de twee clubs elkaar nog maar een keer. In 2007 won het PSV van Ronald Koeman het bekerduel met 3-2 . Het is nog maar de vierde keer dat de Eagles de halve finale van de KNVB Beker bereiken. Van de vorige drie keer werd één keer de finale bereikt. Dat was in 1965, toen Feyenoord uiteindelijk te sterk was en de beker mee naar huis nam. Maar dit seizoen lijkt alles te lukken voor Go Ahead, en daar heeft hun sterke achterhoede veel mee te maken. De Deventenaren schopten het tot in de halve finales van de beker zonder ook maar één doelpunt binnen te krijgen in de vorige rondes. Het belooft een interessante pot voetbal te worden in een volgepakt Adelaarshorst. Kan de seizoensrevelatie zijn sprookjesseizoen helemaal compleet maken met een bekerfinale in De Kuip?