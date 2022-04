Er blijven vraagtekens staan rond de toekomst van Dries Mertens. Zijn contract bij Napoli loopt deze zomer af en club en speler kwamen nog niet tot een nieuwe overeenkomst. Blijft hij in Napels of vertrekt hij na negen jaar uit Zuid-Italië?

'Mertens: van kleine Ciro naar een contractverlenging, maar gaat Napoli de stap wagen?' Dat was de titel in La Gazetta dello Sport op 27 maart, de dag na de geboorte van Ciro Romeo, het zoontje van Dries Mertens en Kat Kerkhofs. De naam is niet zomaar gekozen, want Ciro is al jarenlang de koosnaam van de Rode Duivel bij de Napolitaanse tifosi. Is de naamkeuze van zijn zoon de ultieme liefdesverklaring aan de club van zijn hart en het voorteken van een verlengd verblijf in Napels? BesparingenDe vraag is of Dries Mertens volgend seizoen nog zal schitteren in het Stadio Diego Maradona. Zijn contract loopt deze zomer af en tot een verlenging kwam het vooralsnog niet. Het struikelblok zit hem in het financiële plaatje. Om de economische schade van de pandemie weg te werken wil voorzitter Aurelio De Laurentiis grondig besparen op loonkosten. De Italiaan zou de uitgaven van de club met 30% willen verminderen. Om dat te realiseren heeft de Napoli-preses twee mogelijkheden: grootverdieners laten vertrekken of hun salaris flink verlagen. Lorenzo Insigne zette zijn handtekening al onder een lucratief contract bij MLS-club Toronto FC. Ook Kostas Manolas, Kévin Malcuit en Faouzi Ghoulam zouden na dit seizoen andere oorden opzoeken. Mertens daarentegen wil graag blijven bij Napoli, maar dan zal er wel stevig in zijn salaris gesnoeid moeten worden. Met een loon van 4,5 miljoen plus bonussen per seizoen, is de kleine spits één van de bestbetaalde spelers van de ploeg. Als Mertens bij Napoli wil blijven zou hij bijna de helft van zijn loon moeten inleveren en zich tevreden moeten stellen met 2,5 miljoen euro per seizoen. Nog steeds God in NapelsZo een loonsverlaging is niet mals, maar ook niet geheel onlogisch. Met zijn 34 jaar is Mertens niet meer van de jongsten en dit seizoen is hij zijn statuut van basisspeler kwijtgespeeld. Over alle competities heen stond hij maar in de helft van de wedstrijden aan de aftrap. Trainer Luciano Spalletti geeft steeds meer de voorkeur aan rechtsbuiten Matteo Politano. Toch valt het belang van Mertens voor de ploeg niet te onderschatten. Ondanks zijn weinige speelminuten scoorde hij dit seizoen al negen keer. Met een doelpunt om de 126 minuten is hij zelfs efficiënter dan Victor Osimhen, de topschutter en ster van de ploeg. Vooral in topwedstrijden presteerde Mertens goed, met belangrijke goals tegen Juventus en Lazio. Als Napoli straks zijn eerste scudetto in meer dan dertig jaar wint, zal het aandeel van de Belg niet gering geweest zijn. InterWat zijn de mogelijkheden als Mertens na negen seizoenen de deur achter zich dichttrekt in Zuid-Italië? MLS-clubs Toronto FC en Inter Miami zouden zich al gemeld hebben, evenals Inter. De interesse van de nerazzuri is niet verrassend, want in 2020 flirtte Mertens al met de club. Ook toen was hij einde contract bij Napoli, en wilde Antonio Conte hem graag naar Milaan halen. Uiteindelijk verlengde Mertens met twee jaar bij Napoli. Dat contract loop nu dus op zijn einde, en een overstap naar Inter is zeker niet onmogelijk. Bij Inter vertrekken Alexis Sánchez, Arturo Vidal en Alexandar Kolarov hoogstwaarschijnlijk aan het einde van het seizoen. Die leegte zou trainer Simone Inzaghi willen opvullen met een ervaren speler die de competitie door en door kent. En dan is Mertens het perfecte profiel. Het blijft voorlopig afwachten waar Mertens volgend seizoen zal spelen. Weegt zijn clubliefde meer door dan het financiële aspect en blijft hij bij Napoli? Of kiest hij voor een avontuur in de MLS of bij Inter? Wellicht brengen de komende maanden meer duidelijkheid.