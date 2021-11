Jérémy Doku heeft woensdag de trainingen hervat bij Stade Rennes. De Franse eersteklasser maakte het nieuws bekend met een foto op sociale media. De 19-jarige Doku kwam dit seizoen door blessures aan de hamstrings en knie nog maar vier keer in actie voor Rennes. Zijn laatste wedstrijd dateert van 22 augustus.

Het is niet duidelijk wanneer Doku opnieuw wedstrijden zal kunnen spelen. Zaterdag ontvangen de roodhemden in de Ligue 1 Montpellier, volgende week donderdag is er de thuiswedstrijd in de Conference League tegen Vitesse.

Doku was afgelopen zomer nog de revelatie van de Rode Duivels op het EK. Bij de Duivels zit hij inmiddels aan tien caps (twee goals). Hij miste de voorbije drie samenkomsten van de nationale ploeg.

𝑫𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒖𝒓 𝒍𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂𝒊𝒏 ! 👀 pic.twitter.com/bnxmLMoGwL — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 17, 2021

