Eden Hazard (30) heeft donderdag opnieuw meegetraind bij Real Madrid, acht dagen nadat bekend raakte dat hij op training een spierblessure had opgelopen in het linkerdijbeen.

De aanvoerder van de Rode Duivels trainde zowel binnen als buiten op het trainingsveld, net als Rodrygo en Federico Valverde. De Koninklijke bereidt zich voor op de competitiematch van zondag, thuis tegen Valencia.

Hazard herstelt van een kwetsuur aan de rectus femoris, een spier aan de voorzijde van het dijbeen die behoort tot de quadriceps. Real Madrid-coach Zinédine Zidane liet een week geleden optekenen dat Hazard drie weken buiten strijd zou zijn.

De Madrileense recordtransfer vierde pas eind vorig jaar zijn terugkeer bij Real, na een spierblessure. Door blessureleed en een besmetting met het coronavirus kwam Hazard dit seizoen nog maar dertien keer in actie voor Real. Ook het vorige seizoen zag hij grotendeels in het water vallen door meerdere blessures.

De ziekenboeg van Real Madrid is momenteel goed gevuld. Naast Hazard, Rodrygo en Federico Valverde sukkelen ook Sergio Ramos, Eder Militao, Daniel Carvajal, Lucas Vázquez, Alvaro Odriozola en Marcelo met blessures. Die laatste twee trainden donderdag binnen.

