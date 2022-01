De Franse verdediger Samuel Umtiti heeft zijn contract bij FC Barcelona met drie jaar verlengd, tot de zomer van 2026. De 28-jarige international neemt de komende 1,5 jaar wel genoegen met minder salaris. Barcelona moet vanwege de grote financiële problemen de salarishuishouding flink terugschroeven.

Door het financiële 'offer' van Umtiti kan de Catalaanse club aanvaller Ferran Torres inschrijven bij de Spaanse bond. Barcelona nam de 21-jarige Torres onlangs voor 55 miljoen euro over van Manchester City, maar moest vanwege de regels op gebied van financial fair play eerst ruimte maken in het salarisbudget. Torres mag nu gaan voetballen voor zijn nieuwe club.

De Catalaanse club nam Umtiti in 2016 voor 25 miljoen euro over van Olympique Lyon. De Fransman werd met Barcelona twee keer landskampioen. Vanwege heel wat blessures kwam de verdediger, die in 2018 met Frankrijk het WK won, de afgelopen jaren weinig in actie. Umtiti speelde dit seizoen pas één competitiewedstrijd, begin december. Hij ontbrak de afgelopen tijd vanwege een coronabesmetting. Umtiti behoort deze week wel tot de selectie voor het toernooi om de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië.

