Na twee jaar weent Inter om het vertrek van Lukaku, die in die tijd alle twijfels afgooide maar uiteindelijk terugkeert naar zijn grote liefde Chelsea.

Toen Romelu Lukaku twee jaar geleden voor 65 miljoen euro werd weggekocht bij Manchester United, trokken nogal wat Italiaanse voetbalfans grote ogen. De twijfels waren er, vooral omdat Inter toen al financieel beperkt was in zijn manoeuvres. Dat was ook de reden waarom de nieuwe trainer, Antonio Conte, maar één van de twee spitsen kreeg die hij wilde. Edin Dzeko moest toen nog in Rome blijven, wegens te duur.Twee jaar later huilt Italië nu Romelu weggaat. In die tijd overtuigde hij niet alleen de Interfans maar alle Italiaanse voetballiefhebbers. Zijn cijfers zijn indrukwekkend, met 64 goals in 95 wedstrijden, waaronder 47 in de Serie A. Maar ook als mens maakte hij indruk. Altijd nederig, met een vriendelijk woord voor iedereen en vooral respectvol, ook op het veld. Romelu was twee jaar lang een teamspeler, en dat was even wennen, een spits die ook af en toe de bal doorspeelde aan iemand die beter stond in plaats van in de zestien te wachten om die een of twee kansen, zoals Mauro Icardi voorheen deed.De titel die hij met Inter vierde, nog maar zijn tweede, na die uit 2010 met Anderlecht, was de bekroning van die periode, maar al voor de kampioenenwedstrijd liet de Chinese voorzitter Steven Zhang, zoon van de eigenaar en stichter van de holding Suning, weten dat er, ongedacht het sportieve resultaat, eerder bespaard dan verder geïnvesteerd zou worden. Trainer Antonio Conte stapte een paar dagen na de titel op, een jaar voor zijn contract verliep.Het uitgangspunt voor de huidige mercato voor het Chinese bedrijf was duidelijk, nadat de spelers in het voorjaar geweigerd hadden om een paar maandlonen in te leveren. De zomermercato moest met een winst van 80 miljoen afgesloten worden, en de salarislast voor komend seizoen moest met 20 procent teruggeschroefd worden.Er zou nog één grote speler moeten verkocht worden om een financieel stabiele situatie te creëren, en dat werd flankspeler Achraf Hakimi (22). Twee weken geleden nog leek er geen vuiltje aan de lucht toen Lukaku uit vakantie terugkeerde, fier poseerde voor een foto met de nieuwe trainer Simone Inzaghi en in een interview voor Inter TV de hoop uitsprak op nieuwe successen. Vorige week dinsdag sijpelde door dat dat niet zo evident zou zijn.Toen duidelijk werd dat Chelsea een aanbieding zou doen die Inter vanwege de steeds precaire financiële situatie niet kon weigeren, beseften de Interfans dat het onmogelijke mogelijk zou worden en dat hun ergste nachtmerrie bewaarheid werd. In minder dan een week ging de situatie over van 'onbespreekbaar' naar 'bijna rond.' Vrijdag werd na veel over en weer bellen een princiepsakkoord bereikt waarbij Lukaku voor 115 miljoen euro terugkeert naar Stamford Bridge waar hij zijn jacht op prijzen en records kan verder zetten. De Belgische spits besefte ook dat dat bij een Inter dat nog verder moet afslanken moeilijk zou worden, en stemde daarom in. Hij heeft nog iets goed te maken bij Chelsea, nadat hij er via de achterdeur werd weggestuurd. Met Conte en Lukaku is Inter zijn twee pijlers van het succes kwijt. Lukaku keert terug naar zijn grote liefde, die in 2011 vijftien miljoen euro voor hem betaalde aan Anderlecht, maar hem in drie jaar maar vijftien keer opstelde.Voor Hakimi en Lukaku samen krijgt Inter 183 miljoen euro, maar daarvan houdt het er zelf maar 105 over, die dan nog niet eens allemaal opnieuw zullen geïnvesteerd worden in het sportieve. Er moet namelijk nog 50 miljoen aan Manchester United afbetaald worden voor de transfer van Lukaku in 2019, en 25 miljoen voor Hakimi aan Real.In totaal zou zo'n 40 miljoen overblijven om opnieuw de markt op te gaan. Of dat volstaat om Dzeko uit Roma weg te halen, is weer een andere vraag.