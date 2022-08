Real Madrid-doelman Thibaut Courtois en Manchester City-middenvelder Kevin De Bruyne behoren tot de 30 genomineerden voor de Gouden Bal. Zevenvoudig laureaat Lionel Messi (PSG) ontbreekt op de shortlist. Courtois maakt tevens kans op de Yashin-trofee voor de beste keeper.

Dat maakte het voetbalmagazine France Football vrijdagavond bekend.

Courtois was afgelopen seizoen geregeld de uitblinker bij Real Madrid. Met de Koninklijke won hij La Liga en de Champions League. Hij werd aangeduid als beste speler in de CL-finale. De Bruyne lukte het voorbije seizoen 19 doelpunten en 14 assists voor Manchester City, waarmee de draaischijf de Premier League-titel veroverde.

Courtois en De Bruyne staan in de lijst naast Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Karim Benzema (Real Madrid), Joao Cancelo (Manchester City), Casemiro (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Luis Diaz (FC Porto/Liverpool), Fabinho (Liverpool), Phil Foden (Manchester City), Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City), Sébastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham), Joshua Kimmich (Bayern München), Rafael Leao (AC Milan), Robert Lewandowski (Bayern München/FC Barcelona), Riyad Mahrez (Manchester City), Mike Maignan (AC Milan), Sadio Mané (Liverpool/Bayern München), Kylian Mbappé (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Darwin Nunez (Benfica/Liverpool), Antonio Rüdiger (Chelsea/Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City), Son Heung-min (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Vinicius Junior (Real Madrid) en Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus).

Courtois favoriet voor Yashin-trofee

Vorig jaar wonnen Lionel Messi en Alexia Putellas de Gouden Bal. Messi mocht al zeven keer de prestigieuze trofee in ontvangst nemen, maar een achtste keer zal niet voor dit jaar zijn. Ook zijn ploegmaat bij PSG Neymar is niet genomineerd.

In 2021 sleepten Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku een nominatie in de wacht voor de Ballon d'Or. De Bruyne eindigde op de achtste plaats, Lukaku werd twaalfde. Thibaut Courtois moest de Yashin-trofee vorig jaar aan Gianluigi Donnarumma laten. Deze keer lijkt de Rode Duivel de topfavoriet, Donnarumma haalde de shortlist niet. Courtois neemt het op tegen Yassine Bounou (Sevilla), Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City), Mike Maignan (AC Milan), Edouard Mendy (Chelsea), Manuel Neuer (Bayern München), Jan Oblak (Atletico Madrid), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) en Hugo Lloris (Tottenham).

Vrouwen

De Ballon d'Or voor vrouwen gaat dit jaar naar één van de volgende speelsters: Selma Bacha (Lyon), Fridolina Rolfo (Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Lucy Bronze (Barcelona), Sam Kerr (Chelsea), Christiane Endler (Lyon), Lena Oberdorf (Wolfsburg), Catarina Macario (Lyon), Alexia Putellas (Barcelona), Alexandra Popp (Wolfsburg), Aitana Bonmati (Barcelona), Wendie Renard (Lyon), Alex Morgan (San Diego Wave), Beth Mead (Arsenal), Asisat Oshoala (Barcelona), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Millie Bright (Chelsea), Trinity Rodman (Washington Spirit) en Ada Hegerberg (Lyon).

De winnaars van de verschillende trofeeën zullen op 17 oktober in het Théâtre du Châtelet in Parijs bekendgemaakt worden. De Ballon d'Or, de meest prestigieuze individuele voetbalonderscheiding, wordt sinds 1956 uitgereikt. In de komende 66e editie worden de laureaten verkozen op basis van het seizoen 2021-22 en niet langer het kalenderjaar. Een andere hervorming is de beperking van het aantal stemgerechtigden. De jury bestaat nog altijd uit journalisten, één per land, maar alleen de top 100 van de FIFA-ranking krijgt een vertegenwoordiger (tegen 170 vroeger). Voor de vrouwelijke Ballon d'Or mogen 50 journalisten stemmen.

Eerder op de dag maakte de Europese voetbalbond bekend dat De Bruyne en Courtois samen met de Franse topspits Karim Benzema (Real Madrid) tot de drie supergenomineerden behoren voor de titel van UEFA Speler van het Jaar.

