Gianluigi Donnarumma heeft maandag op het gala van de Gouden Bal in Parijs de Lev Yachine Trofee als beste doelman van het jaar mogen ophalen. Het sluitstuk van Paris Saint-Germain ging de Senegalees Edouard Mendy (Chelsea) en de Sloveen Jan Oblak (Atletico Madrid) voor. Thibaut Courtois (Real Madrid) moest vrede nemen met een achtste plaats.

Het is geen verrassing dat de prijs naar Donnarumma gaat. De 22-jarige keeper, tot de zomer bij AC Milaan aan de slag, leidde zijn land naar de Europese titel en werd tot beste speler van het EK verkozen. Hij was ook de enige doelman in de top tien van de Gouden Bal (tiende).

De Pool Robert Lewandowski (Bayern München), topfavoriet voor die Gouden Bal, mocht al een award als beste spits gaan oppikken.

Het is geen verrassing dat de prijs naar Donnarumma gaat. De 22-jarige keeper, tot de zomer bij AC Milaan aan de slag, leidde zijn land naar de Europese titel en werd tot beste speler van het EK verkozen. Hij was ook de enige doelman in de top tien van de Gouden Bal (tiende). De Pool Robert Lewandowski (Bayern München), topfavoriet voor die Gouden Bal, mocht al een award als beste spits gaan oppikken.