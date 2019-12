Katia Aveiro, de zus van Cristiano Ronaldo, heeft Virgil van Dijk met de grond gelijk gemaakt nadat die een flauwe mop maakte over haar broer.

'Cristiano Ronaldo is er vandaag niet, dat is dan een concurrent minder voor jou?', vroeg RTL-journalist Simon Zijlemans voor het Gala van de Gouden Bal. 'Was hij dan een concurrent?', maakte Virgil van Dijk een gevatte opmerking, om meteen daarna zijn woorden te nuanceren: 'Ik denk dat hij iets anders kon ophalen vanavond.'

Niets belangrijks zou je denken, maar dan ken je de zus van Ronaldo nog niet. Katia Aveiro maakte enkele uren na het Gala brandhout van Virgil van Dijk op haar Instagramaccount. Van Dijk leek haar compleet respectloos voor de Portugees en dat zou de Nederlander wel snel weten.

'Beste Virgil', begon Aveiro haar betoog, 'waar jij vanavond staat, heeft Cristiano al duizend keer gestaan. Wist je, beste Virgil, dat Cristiano drievoudig kampioen is in het land waar jij al jaren en jaren speelt en jij hebt dat nog niet behaald. Cristiano was zelfs de beste speler, topscorer en veel jonger dan jij toen hij dat deed.'

'Daarna, beste Virgil, ging Cristiano ergens anders heen. Daar groeide hij uit tot de beste speler die ze in hun hele geschiedenis hebben gezien. Dat was Real Madrid. Dat is die club die van jou won in de Champions League-finale. Een prijs die Cristiano al vijf keer op zak heeft, Virgil.'

'En in de finale van de Nations League maakte Portugal, met weeral Cristiano, jullie kapot. Dat moet wel moeilijk voor je zijn geweest, zeker? En nog iets, Cristiano behaalde in jouw betere periode nog steeds meer prijzen dan jij.'

'We zullen verder praten als je eens wat meer prijzen wint. Als je er wat hebt veroverd, en dan bedoel ik de echt belangrijke, misschien mag je dan aan dezelfde tafel zitten als Cristiano.'

Een duidelijke repliek van Katia Aveiro, die ook werd aangevuld door de Engelse journalist Piers Morgan. Die postte prompt dat van Dijk niet moet hopen nog maar in de schaduw te staan van de Portugees.

Virgil van Dijk liet zich echter niet doen en vroeg aan de journalist om niet mee te gaan in de sociale mediahypes en het hele interview te bekijken. Morgan verwijderde al snel de post.