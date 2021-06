Gelijkspelen tegen Liechtenstein, maar ook een punt pakken bij Spanje. De sparringpartner van de Rode Duivels is een wisselvallig team.

In de jaren tachtig was John van 't Schip (57) een technisch vaardige en sierlijke rechterflankspeler bij Ajax. Naast vier Nederlandse titels en drie bekers leverde dat ook zeges op in de toenmalige Europacup II (1987) en de UEFA Cup (1992). Van 't Schip (41 caps) maakte ook deel uit van de selectie die het EK van 1988 veroverde. Sinds de zomer van 2019 begon de Nederlander als bondscoach van Griekenland. Van 't Schip, in het bezit van een contract tot maart 2022, kwam na een lange periode van onrust en pessimisme. Na sportieve tegenslagen wordt er te vaak emotioneel gereageerd en gehandeld, zo stelde hij snel vast na zijn eerste twee interlands (1-0-verlies tegen Finland en 1-1-gelijkspel tegen Liechtenstein). Van 't Schip predikte rust en stelde dat er moest gebouwd worden. Er werd beslist te verjongen en sterkhouders als Sokratis Papastathopoulos en Kostas Manolas niet meer op te roepen. Een EK-kwalificatie zat er echter niet in: Italië en Finland veroverden een ticket in groep J, Griekenland eindigde derde. De eerste WK-kwalificatiepartij bracht echter hoop. Via aanvoerder Tasos Bakasetas (27, Trabzonspor) sprokkelde Griekenland verrassend een puntje in Spanje. Maar die opsteker werd snel teniet gedaan door een 1-1 tegen Georgië. Griekenland heeft weinig scorend vermogen. Verdediger Kyriakos Papadopoulos (29) zit net als middenvelder Petros Mantalos (29) aan vier treffers, voor Bakasetas en Vangelis Pavlidis (22) met drie goals.