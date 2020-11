Er is al veel gezegd en geschreven over de relatie tussen Antoine Griezmann en Lionel Messi bij Barcelona, maar nu liet de Fransman zich zelf eens uit over de kwestie. 'In het begin was hij nog boos omdat ik het jaar ervoor niet naar Barcelona was gekomen.'

'Bij de komst van Griezmann bij Barcelona was het gedrag van Lionel Messi betreurenswaardig. Ik hoorde Antoine steeds zeggen dat hij geen problemen had met Messi, maar ik heb dat nooit van de andere kant gehoord. Het is een terreurregime, ook al ben je voor of tegen hem'. Dat vertelde Marc Olhat, de voormalige manager van Antoine Griezmann vorige week in de Spaanse pers. Meteen ontstond er een relletje in het Catalaanse kamp en stond Lionel Messi opnieuw in het oog van de storm. 'Ik ben het zat om steeds het probleem te zijn', repliceerde Messi op het voorval.

De relatie tussen de Fransman en de Argentijnse superster is al maanden onderwerp van gesprek. Is die nu goed of slecht? Griezmann vond het dan ook tijd om zelf met een statement naar buiten te komen en deed zijn verhaal in het tv-programma Universo Valdano. 'Sinds ik bij Barcelona ben, heb ik altijd gezwegen. Ik kan veel kritiek hebben en wou de pers antwoorden met mijn voeten, maar op een bepaald moment is het genoeg.

'Wat Olhat zegt... Mijn zus is nu mijn manager en ze zegt niets, net als mijn ouders. En dat is de reden waarom Olhat nog praat, want de pers kan enkel bij hem terecht. Ik heb trouwens al sinds mijn huwelijk, toen hij niet kwam opdagen, geen contact meer met hem. Wat hij zegt, klopt ook niet. Leo weet dat ik respect voor hem heb. Ik heb hem gezegd dat ik niets met de uitspraken te maken heb.'

Het is wel zo dat Messi de Franse aanvaller niet met open armen verwelkomde, geeft ook Griezmann toe. 'Messi voelde zich wat belazerd omdat ik pas vorig jaar aankwam. Hij had de transfer mee opgezet, maar wou me al in 2018 bij Barcelona, wat hij ook publiekelijk verkondigde. Toen heb ik nog geweigerd en daarom was hij wat verveeld. Maar hij vertelde me ook dat hij er altijd voor me zou zijn bij de club.

Ik heb Leo verteld dat ik naar buiten ging komen en dat ik dat eigenlijk niet zo fijn vind. Nu heb ik hulp nodig van iedereen: de fans en de club. Van mijn teamgenoten heb ik die al. Zodat mensen het mij makkelijker maken en mij niet allerlei zaken verwijten, dat ze me een beetje met rust laten. Momenteel gaat het goed met de trainer en heb ik mijn plaats in de kleedkamer, nu wil ik dat ook zo houden', besloot de Fransman.

'Bij de komst van Griezmann bij Barcelona was het gedrag van Lionel Messi betreurenswaardig. Ik hoorde Antoine steeds zeggen dat hij geen problemen had met Messi, maar ik heb dat nooit van de andere kant gehoord. Het is een terreurregime, ook al ben je voor of tegen hem'. Dat vertelde Marc Olhat, de voormalige manager van Antoine Griezmann vorige week in de Spaanse pers. Meteen ontstond er een relletje in het Catalaanse kamp en stond Lionel Messi opnieuw in het oog van de storm. 'Ik ben het zat om steeds het probleem te zijn', repliceerde Messi op het voorval.De relatie tussen de Fransman en de Argentijnse superster is al maanden onderwerp van gesprek. Is die nu goed of slecht? Griezmann vond het dan ook tijd om zelf met een statement naar buiten te komen en deed zijn verhaal in het tv-programma Universo Valdano. 'Sinds ik bij Barcelona ben, heb ik altijd gezwegen. Ik kan veel kritiek hebben en wou de pers antwoorden met mijn voeten, maar op een bepaald moment is het genoeg.'Wat Olhat zegt... Mijn zus is nu mijn manager en ze zegt niets, net als mijn ouders. En dat is de reden waarom Olhat nog praat, want de pers kan enkel bij hem terecht. Ik heb trouwens al sinds mijn huwelijk, toen hij niet kwam opdagen, geen contact meer met hem. Wat hij zegt, klopt ook niet. Leo weet dat ik respect voor hem heb. Ik heb hem gezegd dat ik niets met de uitspraken te maken heb.'Het is wel zo dat Messi de Franse aanvaller niet met open armen verwelkomde, geeft ook Griezmann toe. 'Messi voelde zich wat belazerd omdat ik pas vorig jaar aankwam. Hij had de transfer mee opgezet, maar wou me al in 2018 bij Barcelona, wat hij ook publiekelijk verkondigde. Toen heb ik nog geweigerd en daarom was hij wat verveeld. Maar hij vertelde me ook dat hij er altijd voor me zou zijn bij de club. Ik heb Leo verteld dat ik naar buiten ging komen en dat ik dat eigenlijk niet zo fijn vind. Nu heb ik hulp nodig van iedereen: de fans en de club. Van mijn teamgenoten heb ik die al. Zodat mensen het mij makkelijker maken en mij niet allerlei zaken verwijten, dat ze me een beetje met rust laten. Momenteel gaat het goed met de trainer en heb ik mijn plaats in de kleedkamer, nu wil ik dat ook zo houden', besloot de Fransman.