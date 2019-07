Na al het getouwtrek is de transfer eindelijk officieel. De Fransman Antoine Griezmann trekt van Atlético Madrid naar Spaans kampioen FC Barcelona.

Antoine Griezmann mag zich eindelijk speler van Barcelona noemen. De 28-jarige aanvaller komt voor 120 miljoen euro over van Atlético Madrid.

Transfersoap

Griezmann kondigde via een Twittervideo in mei zijn vertrek bij Atlético aan. Hij fungeerde er vijf seizoenen lang als aanvalsleider onder coach Diego Simeone, maar voelde zich al even klaar voor een nieuw avontuur. Zo kon de wereldkampioen vorig jaar ook al voor Barcelona kiezen, maar na een transfersoap inclusief een documentaire over het dilemma voor Griezmann bleef hij Atlético trouw. Het is Barça nu dus wel gelukt hem te verleiden om het sterrenensemble van Camp Nou te vervoegen.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019

De Fransman probeerde begin deze week zijn transfer door te drukken. Hij kwam niet opdagen voor de eerste trainingen van Atlétien daar speelde het Mardrileense bestuur op in door zijn rugnummer door te geven aan hun nieuw goudhaantje João Félix.

Wat met Neymar?

Griezmann is de tweede topaankoop van Barcelona voor komend seizoen. Frenkie de Jong kwam voor 75 miljoen euro exclusief bonussen over van Ajax. Hij wordt de duurste uitgaande transfer van Los Colchoneros. Een terugkeer van Neymar naar Barcelona lijkt nu weinig waarschijnlijk. Real Madrid verliet intussen ook al die piste, dus een verlengd verblijf van de Braziliaan bij PSG hangt in de lucht.