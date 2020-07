De Franse oud-international Christophe Dugarry, nu analist, denkt het zijne over de problemen van Antoine Griezmann bij FC Barcelona.

Christophe Dugarry (48) is altijd al een man met een mening geweest. De boomlange spits van onder meer Bordeaux en AC Milan droeg in zijn carrière ook een tijdje het shirt van FC Barcelona. Een succes werd dat niet, maar Dugarry, nu analist, voelt zich niet te beroerd om af en toe de Catalaanse club op de korrel te nemen.

In 'Team Duga', zijn eigen programma op tv-zender RMC Sport, gaf hij zijn ongezouten mening over de situatie waarin Antoine Griezmann zich bij FC Barcelona bevindt.

De Franse spits, die vorige zomer voor 120 miljoen euro overkwam van Atlético Madrid, is bezig aan een moeizaam seizoen bij Barça. Al van in het begin wordt er gefluisterd dat Messi het niet zo begrepen heeft op Griezmann. Daarbovenop kwamen de laatste weken: de slechte vorm van de Fransman en de manier waarop Quique Setién hem links laat liggen.

Incompetente Setién

Volgens Christophe Dugarry wordt het tijd dat Griezmann op tafel klopt in de kleedkamer. 'Van wie heeft hij schrik? Van een kereltje van 1,50 meter die een halve autist is? Het enige wat hij nu moet doen, is tonen dat hij ballen heeft', zei Dugarry op RMC Sport.

Over de stroeve relatie tussen Griezmann en Messi zegt Dugarry dat de twee spelers eens met elkaar moeten praten. 'Het is nu al een jaar dat ze zeggen dat hij een probleem heeft met Messi. Hij moet hem eens een klap in zijn gezicht geven.'

Dugarry was ook kritisch voor het spel van zijn landgenoot. 'Het is een feit dat Messi hem meer zou kunnen aanspelen, maar het verrast me eigenlijk ook niet. Griezmann verliest ballen en speelt met weinig vertrouwen. Hij zou met Messi moeten praten om dat probleem op te lossen.'

Ook coach Quique Setién kreeg ervan langs. 'Hij is een goed mens, maar hij heeft het niveau niet. Tegen Atlético wist hij niet wie moest wisselen. In de 85e minuut haalde hij Sergio Busquets naar de kant om Ansu Fati in te brengen en in de 90e minuut stuurde hij Griezmann het veld op. Dat was niet persoonlijk volgens mij. Hij weet gewoon niet hoe hij een team moet laten spelen. Hij is incompetent. Ik ben ervan overtuigd dat hij niets tegen Griezmann heeft.'

