De Franse sterspeler Antoine Griezmann heeft zijn sponsorcontract met Huawei verbroken. De Chinese telecomgigant zou betrokken zijn bij het volgen en controleren van Oeigoeren, de islamitische minderheidsgroep die in China wordt onderdrukt.

Eerder deze week onthuldeThe Washington Postdat Huawei software levert aan de Chinese autoriteiten waarmee via een 'Oeigoer-alarm' iemand uit de etnische groep op camera herkend kan worden. Daarbij zou dan een automatisch alarmsignaal afgaan naar Chinese veiligheidsdiensten. Huawei liet in een reactie weten dat er inderdaad testen zijn geweest, maar dat de technologie niet is ingezet voor gebruik.

Voor Griezmann waren de berichten echter genoeg om de samenwerking met het Chinese telecombedrijf per direct te stoppen 'Naar aanleiding van de sterke vermoedens dat Huawei heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een 'Oeigoer-alert' door middel van gezichtsherkenningssoftware, beëindig ik onmiddellijk mijn samenwerking met het bedrijf', meldde de Franse international op Twitter.

Griezmann was sinds 2017 verbonden aan het telecombedrijf en speelde speelde een prominente rol in een de advertentiecampagnes voor het bedrijf in Frankrijk.

China houdt naar schatting meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims uit de regio vast in gevangenenkampen, waar zij volgens rapportages van de Verenigde Naties hun eigen cultuur moeten afzweren en de communistische partij-ideologie moeten omarmen. Vorig jaar kwam ook Mesut Özil al enkele keren op voor de Oeigoeren, die net zoals de Duitser van origine Turks zijn. Toen besliste de Chinese staatstelevisie om geen wedstrijden van Arsenal meer uit te zenden.

