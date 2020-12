Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: Manchester City blijft op de sukkel. Tijd voor revanche, bij Southampton en in de ligabeker tegen Arsenal.

Negende, na twaalf speeldagen. Dat is toch wel stilaan een indicatie dat het dit seizoen niks lijkt te worden met Manchester City - toch niet op nationaal competitieniveau. Terwijl uittredend kampioen Liverpool het goed blijft doen, het staat na de zege op Tottenham na dertien speeldagen alweer bovenin, blijft hun grootste uitdager van de afgelopen seizoenen op de sukkel. Na een flauwe derby op Old Trafford nu weer een gelijkspelletje thuis tegen West Brom. De voorbije negen wedstrijden had die ploeg in het Etihad verloren en dit seizoen konden ze ook nog maar een keer winnen: thuis tegen hekkensluiter Sheffield United.

Maar wat stond het na 90 minuten? 1-1. De eerste goal van middenvelder Gundogan in 22 wedstrijden werd teniet gedaan door een gelijkmaker die afschampte op Ruben Dias. Het zette Ederson op het verkeerde been en leverde City, dat de match eindigde met 77 procent balbezit, opnieuw puntenverlies op. De balans na 12 speeldagen is niet goed: een negende plaats in de tussenstand en inmiddels al acht punten (wel met een match minder) verwijderd van de eerste stek.

Alles op de bekers dan maar? Het kan. Om te beginnen dinsdag, in Londen tegen Arsenal. Een kwartfinale in de ligabeker, de trofee die City de voorbije drie jaar won. Met 2 op 15 zijn de Gunners, van wie iedereen toch ook wel wat verwachtte, nog meer op de sukkel dan City. Guardiola-Arteta, samen leek het een winnende combinatie, maar ieder apart blijken ze zoekende. Vooral offensief. Arsenal (vanavond uit bij Everton): 11 goals in 13 competitieduels. City, vanmiddag bij Southampton: 18 in 12. Dat is verre van de gemiddelden van de voorbije jaren, waarin het 2+ per duel haalde. Het probleem is bekend: geen Silva meer, geen Jesus die veel scoort en Agüero die van de ene ellende in de andere belandt. In de aanloop naar West Brom was het weer een probleem van ongesteldheid. De Argentijn begon op de bank, viel in, maar miste een grote kans. Het blijft wachten op beterschap.

En de rest? Het is allemaal wat grijs, constateerde Gary Neville na de derby. City leek hem wat 'bored': verveeld. 'Een schaduw van het team dat twee jaar geleden de titel pakte. Ze kunnen het nu ook nog doen, ze kunnen ons nog verrassen, maar hun lichaamstaal zegt wat anders. Het lijkt alsof alle sap uit het fruit is geperst.' Neville was in het verleden vol lof over De Bruyne, vorige week nog verkozen in het wereldelftal van 2020, maar vond na de derby dat onze landgenoot rondliep, 'denkend, terwijl hij naar zijn maats keek: jullie zijn toch niet zo goed als de jongens met wie ik vroeger voetbalde.'

Neville kreeg allicht dat gevoel toen De Bruyne na de rust ideaal voorzette en er niemand voor doel was. Een goeie spits lijkt City steeds meer nodig te hebben. Neville: 'Maar ik hou toch een slag om de arm. Het is nog vroeg, het kan allemaal nog veranderen.'

Vanmiddag misschien al. Uit bij Southampton, de revelatie van het seizoen. Ralph Hasenhüttl heeft er wat van gemaakt, van dat team. Geduldig opbouwend van achteruit, en dan loerend op een kans. Slecht gestart, met een 0 op 6 (vooral de 2-5 thuis tegen Tottenham kwam hard aan), maar daarna heeft het team zich goed herpakt. Wel nog niet opperbest in de toppers: verlies van Man. United, verlies van Tottenham, gelijk bij Chelsea. We houden dus nog even een slag om de arm. Tot vanmiddag.

