Tot aan het EK focussen we ons iedere dag op één groep. In de EK-gids van Sport/Voetbalmagazine vertelt een kenner ons alles wat we moeten weten over de verschillende landen. Vandaag: groep A met Italië, Turkije, Wales en Zwitserland.

Italië

Journalist Pino Taormina (Il Mattino): 'Ik verwacht dat Italië een vooraanstaande rol kan spelen op het komende EK, en niet alleen omdat de drie poulewedstrijden in Rome afgewerkt worden. Italië heeft de laatste drie jaar na de gemiste WK-deelname van 2018 zijn vroegere kwaliteit teruggevonden, met veel goeie voetballers. Het heeft sindsdien moderne spelers voortgebracht naar het voorbeeld van Barella.

...

Journalist Pino Taormina (Il Mattino): 'Ik verwacht dat Italië een vooraanstaande rol kan spelen op het komende EK, en niet alleen omdat de drie poulewedstrijden in Rome afgewerkt worden. Italië heeft de laatste drie jaar na de gemiste WK-deelname van 2018 zijn vroegere kwaliteit teruggevonden, met veel goeie voetballers. Het heeft sindsdien moderne spelers voortgebracht naar het voorbeeld van Barella.'De sterke punten van ons team hangen samen met de technische kwaliteiten van de sterkhouders, met name Insigne en Jorginho, maar ook een nog jonge doelman Donnarumma. Hij heeft alles om de komende jaren één van de beste keepers ter wereld te worden.'Het enige wat we missen is een diepe spits die op elk moment kan toeslaan en scoren. Vandaag hebben we daar Belotti of Immobile. Dat is echt het enige mindere punt in deze selectie die door Mancini omgeturnd is tot een hecht team. Hij wil dat de spelers met de mentaliteit van een clubelftal spelen. Belangrijk wordt ook om ze na een slopend seizoen topfit te krijgen. Als dat lukt, kan Italië dit EK sereen aanvatten, bewust van de eigen kracht.'Oud-international Stéphane Chapuisat (103 caps): 'In Zwitserland zitten we vandaag duidelijk te wachten op een geweldig resultaat. Al drie grote toernooien overleven we de groepsfase, maar gaan we eruit in de 1/8 finale. Beetje bij beetje groeit het ongeduld. Iedere Zwitser wil die grote wedstrijd zien, wat volgens mij ook een keerpunt zou zijn voor deze generatie. Dit team mist een grote overwinning in een knock-outwedstrijd.'Ik hoef het u niet te vertellen: onze grootste overwinning van de afgelopen jaren was die 5-2-zege tegen België in Luzern, maar nu willen we dat in competitieverband meemaken. Vooral omdat ik denk dat we nog steeds een interessante groep hebben. De regel van 26 is natuurlijk niet in het voordeel van landen als Zwitserland, die een kleinere spelerspool hebben dan pakweg Frankrijk, maar er is nog steeds een goede generatie van spelers geboren in 1996, 1997 en 1998. 'Daartegenover staat dat onze beloften in maart op het laatste Europese kampioenschap hebben bewezen dat ze nog wat tekortkomen. Vladimir Petkovic lijkt er wel in te slagen de generaties te mengen om een goede collectieve dynamiek te creëren.'Ex-voetballer Önder Turaci (4 caps): 'Ik geloof echt dat we kans maken om iets groots neer te zetten. Als je naar het verleden kijkt, moet je toegeven dat Turkije zelden de finale van grote toernooien heeft gehaald. Dit jaar is het anders: we hebben een ongelooflijke verdediging. In de as vormt de combinatie van Caglar Söyüncü en Merih Demiral een van de beste verdedigingen ter wereld. Zeker gezien hun jonge leeftijd. Ik ben niet bang om dat te zeggen. Het seizoen dat ze achter de rug hebben, lijkt me nu al gelijk te geven. Ze hebben de discipline, het kopspel en het voetenwerk, en vooral: ze zijn complementair. Dit is duidelijk het sterke punt van deze generatie.'De lichting die er nu aankomt, zal ons als geheel beter maken. Sommigen denken dat EURO 2021 wat vroeg is, maar als je naar onze recente overwinningen kijkt tegen Noorwegen (0-3, 27 maart) en Nederland (4-2, 24 maart), dan mag je met ambities naar het EK trekken. Natuurlijk lopen we nog het risico dat we fouten maken. Het volstaat om naar die krankzinnige match tegen Letland (3-3, 30 maart) te kijken om te beseffen dat dit team nog jong is. Maar op een groot toernooi zijn we in staat om onszelf te overtreffen. Op individueel vlak zijn we in ieder geval even sterk als in 2002. 'Oud-international John Hartson (51 caps): 'Er is bij de voetbalfan in Wales hoop dat we het opnieuw goed doen, gebaseerd op het toernooi in Frankrijk. Chris Coleman deed het toen fantastisch met een halve finale. Het belangrijkste in zo'n tornooi is een goeie start; je wil je eerste match niet verliezen en het mes op de keel krijgen. Toen lukte dat, via Hal Robson-Kanu, nu de opvallende afwezige. In de halve finale tegen Portugal moesten we het destijds stellen zonder Ben Davies en Aaron Ramsey, twee sterkhouders.'Vergeleken met 2016 is Ashley Williams gestopt. Achterin was dat a rock, de man die defensief alles samenhield. Het goeie nieuws is dat Gareth Bale uit een donkere tunnel is gekropen, het mindere dat Ramsey er een moeilijk seizoen heeft opzitten bij Juventus. Dat maakt dat er toch wat onzekerheden zijn.'Het wordt interessant om te zien hoe Page het nu écht overneemt van Ryan Giggs. Toen hij nog interimcoach was, deden ze alles in overleg. Giggs introduceerde nieuwe namen en koos voor een grote sterke centervoor, zoals hij die in zijn spelersdagen ook had gekend. Page hield vast aan de jongeren, maar lijkt voorin iets anders in gedachten te hebben, met een iets beweeglijkere 9. '