Tot aan het EK focussen we ons iedere dag op één groep. In de EK-gids van Sport/Voetbalmagazine vertelt een kenner ons alles wat we moeten weten over de verschillende landen. Vandaag: groep C met Nederland, Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië.

Oekraïne

OekraïneJournalist Andrej Vartsjak: 'Als dit EK een jaar eerder was doorgegaan zoals gepland, had men van dit team minstens een plaats in de kwartfinales verwacht. Na een paar mindere kwalificatiewedstrijden voor het WK zijn die verwachtingen wat getemperd. Tegen Frankrijk konden we op de counter spelen, maar toen we tegen Finland en Kazachstan het initiatief moesten nemen, liep dat fout.'Ons sterk punt is het middenveld, met Roeslan Malinovski die niet alleen één van de meest bepalende spelers is geworden, maar die zich nu ook manifesteert als leider van de ploeg, samen met Jarmolenko die er wel een minder goed seizoen heeft opzitten in Engeland, maar nog altijd een vaste waarde is. De driehoek Malinovski- Stepanenko-Zintsjenko is echt sterk, met Stepanenko als verdedigende middenvelder. Bij Manchester City speelt Zintsjenko linksback, bij ons is hij aanvallende middenvelder. In een 4-4-1-1 voetbalt hij in steun van de ene diepe spits. Dat is Jaremtsjoek, die echter moeilijk scoort.'Onze verdediging is goed, maar erg jong, met drie van de vier centrale verdedigers onder de 25.'NederlandEx-international Erwin Koeman (31 caps): 'Ik beschouw onszelf niet als dé topfavoriet. Daarvoor kijk ik toch eerder naar Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland, België en Engeland. Stevige concurrenten, die in mijn ogen de titel kunnen winnen. Ik geloof dat wij best als underdog starten. We hebben wel het voordeel dat onze eerste groepsduels tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië worden afgewerkt in Amsterdam. Alleen heb je daarna ook wat geluk nodig om nog verder door te stoten.'Het wordt een heel interessant maar zwaar toernooi voor alle deelnemers, na een lang en fysiek slopend seizoen. Natuurlijk is het gemis van Virgil van Dijk een domper, maar zware blessures blijven nu eenmaal inherent aan topvoetbal. Met hem waren we natuurlijk beter gewapend om iets te realiseren. Hij maakte deel uit van de centrale as, met Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong en Memphis Depay. Met Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Nathan Aké en Daley Blind hebben we nog iets achter de hand. Maar de grote leider is daar inderdaad niet bij.'Wij zijn als volk bijzonder ongeduldig ingesteld. Een Nederlander wil altijd winnen. Gebeurt dat niet, dan is het slecht. Dat zit nu eenmaal een beetje in onze mentaliteit.'OostenrijkSpeler Marco Kvasina (KV Oostende): 'De bekendmaking van de selectie veroorzaakte nogal wat opschudding in Oostenrijk. Veel mensen stellen zich vragen bij de aanwezigheid van bepaalde spelers, of de afwezigheid van andere. Het feit dat Raphael Holzhauser niet in de selectie zit na een seizoen met zestien doelpunten en zestien assists, is bijvoorbeeld nogal bizar. Als de resultaten op het EK achterwege blijven, zal de bondscoach het moeilijk krijgen. Er zitten echt goede spelers in het team, maar hij werkt al vier jaar met deze groep en heeft niet echt geweldige resultaten behaald.'Er werd altijd gezegd dat Oostenrijk een land van skiërs was, maar in het voetbal worden de structuren steeds beter. De nationale ploeg herbergt nu een groot deel van de generatie van 1996-'98, die zich als eerste voor een EK voor U21 kwalificeerde. Het succes van Salzburg heeft veel andere Oostenrijkse clubs geïnspireerd, waardoor zij nu veel met jongeren werken. Vroeger vertrok een Oostenrijker die talent had linea recta naar Duitsland.'Ondanks dat alles houdt de nationale ploeg geen gelijke tred. Ze werken veel met lange ballen. Ik zou het al mooi vinden als we de groepsfase overleven.'Noord-MacedoniëSpeler Gjoko Zajkov (Charleroi): 'Het voetbal is bij ons de laatste jaren de populairste sport geworden, samen met handbal en basket. Dat hebben we aan onze prestaties te danken. We hebben onze sport in een nieuwe dimensie binnengebracht in ons land. De mensen zijn heel opgewonden over dit EK. Er heerst een gevoel van nationale trots, die een beetje vergelijkbaar is met wat België heeft meegemaakt de laatste jaren voor het EK 2016 en het WK 2018. 'Vijf, zes jaar geleden stonden we heel laag op de FIFA-ranking ( 162e in september 2016, nvdr). De huidige resultaten zijn de vrucht van de arbeid en de filosofie van de bondscoach. We stoppen overigens niet met dromen. Zelfs van het WK 2022. Het bewijs daarvan is dat onze trainer voor de match tegen Duitsland, in maart, heel duidelijk was geweest: we gingen naar daar om te winnen. We waren daar niet om selfies te nemen. Op het EK zal dat ook zo zijn. We zijn daar niet als figuranten. 'Ons geluk is dat we weten dat de meeste ploegen geen respect zullen hebben voor ons. Maar het is geen toeval dat we daar staan. En het is zeker niet alleen dankzij Goran Pandev zoals sommigen weleens denken. Nee, onze grootste kracht is dat het merendeel van deze groep al samen voetbalt sinds hun vijftien jaar.'