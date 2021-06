Tot aan het EK focussen we ons iedere dag op één groep. In de EK-gids van Sport/Voetbalmagazine vertelt een kenner ons alles wat we moeten weten over de verschillende landen. Vandaag: groep D met Engeland, Kroatië, Tsjechië en Schotland.

Journalist Gavin Hamilton: 'De Engelse fans lijken nog niet door te hebben dat dit een tornooi is op eigen bodem en dat Engeland een kans maakt op de eindwinst. Door die pandemie begint het allemaal pas laat te leven. Door een hele ruime preselectie van 33 te maken hield Gareth Southgate iedereen lang tevreden. Hij nam er jongeren bij, selecteerde voetballers van Brighton en Everton, en vermeed de kritiek dat hij alleen naar de top zes keek.

'Engeland staat verder dan drie jaar geleden op het WK. Ze staan zelfs verder dan een jaar geleden, toen Harry Kane niet fit was, en we allemaal nog dachten dat Phil Foden moest worden uitgeleend door City. Nu waren hij en Mason Mount cruciale spelers in de Champions League. Er zijn nog sterke leiders: Harry Maguire, Jordan Henderson, Marcus Rashford. Het enige vraagteken bij Maguire en Henderson is hun fitheid.'Hét vraagteken bij Engeland is de manier van voetballen. Southgate zoekt, achterin, maar ook naar een manier om Foden en Mount samen in het team te integreren. De bondscoach is een ambtenaar zonder verleden als clubcoach, die héél goed kan organiseren, op het WK de brug sloeg tussen media en spelers, maar op het veld geen cool of filosofie uitstraalt.'Zoran Ban (ex-Mouscron en KRC Genk): 'Met uitzondering van Danijel Subasic, Ivan Rakitic en Mario Mandzukic, die hun interlandcarrière hebben beëindigd, beschikt Kroatië over dezelfde ploeg als op het WK, met dezelfde coach. Dat is veelbelovend. De mensen thuis zijn het er unaniem over eens: we kunnen dit EK winnen. Een kwartfinale is het absolute minimum, maar als we het daarbij laten, zal er een hoop teleurstelling zijn.'Dit is normaal gesproken het laatste toernooi voor Luka Modric en Ivan Perisic, ik kan je vertellen dat ze staan te popelen om er met een laatste hoogtepunt uit te gaan. In vergelijking met de kern van 2018 hebben we ook twee nieuwe wapens, jongeren van wie we de komende jaren veel verwachten: Luka Ivanusec en Mislav Orsic, die dit seizoen met Dinamo Zagreb naam maakten in de Europa League.'De supporters hebben er vertrouwen in, en de spelers ook. Ze zijn zich ervan bewust dat ze in de WK-finale minder sterk waren dan de Fransen, maar ze zijn ervan overtuigd dat het blok nu nog beter is.'Daniel Zítka (ex-Anderlecht): 'Niemand hier denkt dat Tsjechië het EK kan winnen. Dat is wat te hoog gegrepen. Toch zijn de mensen ervan overtuigd dat we ver kunnen komen in dit toernooi. Als we de kwartfinales niet halen, zal dat als een mislukking worden gezien. Als we niet voorbij de groepsfase komen, zou dat beschouwd worden als een ramp. Er zit immers kwaliteit in de kern: het is een goede mix van spelers die nog in Tsjechië spelen en enkele jongens die internationale ervaring hebben in de Engelse, Duitse of Spaanse competitie. Alleen al de concurrentie voor de positie van keeper is veelzeggend. We hebben iemand die voor Slavia Praag speelt, een andere keept bij Bremen en nog een andere bij Sevilla.'Er spelen misschien geen sterren van wereldklasse in de Tsjechische ploeg, maar het is een hecht blok, een echt team met een bovengemiddelde mentaliteit. De Tsjechen halen altijd alles uit de kast, zoals je ook kon zien in de recente wedstrijd tegen België.'Hier leeft trouwens nog een ander gevoel: de coronacrisis zou de zaken wel eens goed door elkaar kunnen schudden en voor onverwachte resultaten zorgen. Meer is er niet nodig om de mensen te laten denken dat we er voordeel uit kunnen halen.'Journalist Antonio Carlo: 'Dat Schotland zo lang niet op een EK aanwezig was, had deels te maken met pech, met blessures, met een tekort aan talent, maar ook met een gebrek aan managers die ervaring met jeugd wisten te verzoenen. Steve Clarke is daar wél in geslaagd. Zijn tweede verdienste is dat hij dit EK wil gebruiken om te werken aan de toekomst. In zijn selectie zitten drie jongens die nog geen enkele cap hebben. Een opvallende afwezige is doelman Allan McGregor (39), die een bangelijk goed seizoen speelde bij de Rangers, maar zich niet meer kandidaat stelt. Anderzijds: in doel heeft Schotland geen probleem.'Iedereen kijkt uit naar het duel met Engeland, en reken maar dat zij bang zullen zijn. Het sterke punt van Schotland is de onverzettelijkheid. Ze blijven lopen. Als ze op voorsprong kunnen komen, zijn ze op hun best. De organisatie is dan een fort en iedereen knokt ervoor. De vraag is: kómen ze straks op voorsprong, want een topspits is er niet.'Draait John McGinn, dan draait Schotland: zo kun je het samenvatten. Robertson en Tierney vormen een sterk duo op links, maar alles loopt over McGinn. Als Schotland die aan het voetballen krijgt, kan het een mooi tornooi worden.'