Tot aan het EK focussen we ons iedere dag op één groep. In de EK-gids van Sport/Voetbalmagazine vertelt een kenner ons alles wat we moeten weten over de verschillende landen. Vandaag: groep E met Spanje, Zweden, Slovakije en Polen

Beñat San José (ex-coach KAS Eupen): 'Spanje zal naar het EK trekken met de voetbalfilosofie die het altijd heeft gehad. Zoals al enkele jaren het geval is, zal La Roja in een 4-3-3-formatie spelen en voetballen vanuit balbezit.'De lichte nuancering die Luis Enrique aanbrengt, lijkt sterk op wat we zagen toen hij bij Barça aan de slag ging: de Selección zoekt het balbezit minder omwille van het balbezit op zich, maar wil de bal vooral hebben om aan te vallen. Er zal nog steeds veel positiespel aan te pas komen, maar met een zekere vrijheid in de bewegingen, met name binnen in het spel, waar de middenvelders zich kunnen verplaatsen om een numerieke meerderheid te creëren.'Afgezien van Sergio Ramos ( geblesseerd en niet opgenomen in de selectie, nvdr) en Sergio Busquets is het verhaal van de hattrickgeneratie nu voorbij. Een dergelijke generatie zal zich waarschijnlijk niet snel meer aandienen, maar er zit veel talent in de nieuwe golf. Het enige vraagteken bij deze spelers is het gebrek aan hiërarchie. De afgelopen maanden is er veel uitgeprobeerd, maar uiteindelijk zijn er weinig zekerheden. Er zijn veel goede spelers, maar het lijkt erop dat het basiselftal nog moet worden bepaald. Toch maakt dit de ambitie er niet minder om: Spanje gaat naar EURO 2021 om het te winnen.'Wlodek Lubanski (oud-international, 75 caps): 'Polen is en blijft een absoluut voetbalgek land. Het EK leeft er nu al sterk. De afgelopen maanden nam de reclame voor de nationale ploeg ongelofelijk toe. De verwachtingen zijn groot, want achter een onhaalbare tegenstander als favoriet Spanje wordt aangenomen dat we in onze poule Slovakije en Zweden - die we ontmoetten in Sint-Petersburg - achter ons kunnen houden. Maar ik denk dat het moeilijk wordt om de volgende ronde te halen. Het probleem blijft dat we momenteel niet goed kunnen inschatten tot wat onze ploeg in staat is. Want bij de laatste grote test tegen Engeland misten we Robert Lewandowski.'In het voetbal is er een eenvoudige waarheid. Op het veld is het woord aan de voetballers. De invloed van Lewandowski mag niet te groot te zijn. Hij moet één iets goed begrijpen: Robert is een klassespeler, maar heeft voor een sterke teamprestatie en goede schietpositie behoefte aan de steun en voorzetten van zijn ploegmaats. Op zijn eentje kan Lewandowski het EK niet winnen. Paulo Sousa koos alleszins voor een goede mix van ervaring en jonge opkomende spelers. Ik ben benieuwd naar de afloop.'Pär Zetterberg (ex-Anderlecht & Charleroi): 'Toen de coach zijn selectie bekendmaakte, was er veel discussie. Zo neemt hij Andreas Granqvist mee. Die is 36 jaar oud, speelt voor een Zweedse club in de tweede divisie, en vooral: kijk naar zijn recente statistieken. Granqvist heeft een aantal blessures gehad, en daardoor heeft hij in het laatste anderhalf jaar nog geen vijf volledige wedstrijden gespeeld. Volgens Andersson heeft hij voor Granqvist gekozen omdat hij nuttig kan zijn voor de groep. Iedereen weet dat hij niet gaat spelen. De mensen vragen zich af waarom hij geen jonge speler zoals Jesper Karlsson heeft geselecteerd, die aan een goed seizoen bezig is bij AZ.'Het andere probleem is natuurlijk de afwezigheid van Ibrahimovic door een blessure. Sinds zijn terugkeer heeft hij twee matchen gespeeld en telkens was hij beslissend. Hij is bijna 40, maar hij blijft onze gevaarlijkste speler. En hij speelt een enorme rol als de jongeren een gids nodig hebben.'De pers zegt dat we een beter team hebben dan in Rusland, maar dat geloof ik niet. Ik denk dat we hoogstens kunnen mikken op een kwartfinale. We kunnen iedereen verslaan, maar we kunnen ook ten onder gaan tegen gelijk welke tegenstander.'Peter Surin (PR-manager Slovaakse voetbalbond): 'Onze sterkte? We hebben een ervaren team, met veel dertigers, dat al enkele jaren samen speelt. Vijf internationals waren er al bij op het WK 2010 in Zuid-Afrika, de meeste spelers van nu waren ook al op het EK in Frankrijk in 2016. We hebben wel een paar hiaten. Achterin hebben we bijvoorbeeld geen echt goeie linksachter. Daarom heeft bondscoach Tarkovic drie spelers die al gestopt waren bij de nationale ploeg gevraagd of ze wilden terugkeren voor dit EK. Alleen Hubocan van Omonia Nicosia kwam terug op zijn besluit en zal onze linksback zijn.'We scoren ook moeilijk. Momenteel is onze beste spits Ivan Schranz. Hij is wel al 27 en kwam nog niet vaak uit voor de nationale ploeg. Er komt een heel goeie spits aan, David Strelec (20), maar ik weet niet of hij zich op dit EK al gaat manifesteren.' Marek Hamsik, die in maart van China verhuisde naar het Zweedse Göteborg, blijft onze sterkhouder. Achterin is Milan Skriniar dé man. Patrik Hrosovsky van Genk staat als verdedigende middenvelder niet altijd in de basis.'De verwachtingen zijn niet hoog gespannen. Op papier zijn Spanje, Polen en Zweden sterker.'