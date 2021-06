Tot aan het EK focussen we ons iedere dag op één groep. In de EK-gids van Sport/Voetbalmagazine vertelt een kenner ons alles wat we moeten weten over de verschillende landen. Vandaag: de groep des doods met Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije

Niklas Dorsch (U21-international en speler KAA Gent): 'In Duitsland zijn de verwachtingen altijd hooggespannen. Ons doel is dus, ondanks de moeilijke tegenstanders in de groep, om het EK te winnen. Het is goed dat we meteen tegen Frankrijk mogen openen. Een betere test kun je niet hebben; we zullen snel weten waar we staan. Het is ook een goede zaak dat ervaren spelers als Mats Hummels en Thomas Müller er opnieuw bij zijn. Ik trainde en speelde nog met hen samen bij Bayern München en ik kan getuigen dat je aan hun motivatie niet moet twijfelen. Daarom is het jammer dat ook Jérôme Boateng niet bij de 26 werd opgenomen.'De enige twijfels die ik heb, gaan over het gebrek aan automatismen met Hummels en Müller en de weinige voorbereidingstijd die de bondscoach krijgt om ze erin te slijpen. Ook missen we dit keer een grote diepe spits, zoals we in het verleden hadden met Oliver Bierhoff en Miroslav Klose. Timo Werner is snel en moet het meer hebben van de diepgang. We lijken aangewezen op het infiltratievermogen van de flankaanvallers, terwijl de mannen vanuit de tweede lijn zoals Müller en Ilkay Gündogan bewezen dat ze gemakkelijk scoren.'Adrien Trebel (speler Anderlecht): 'Als je bedenkt dat Didier Deschamps negen spelers van de kampioenenploeg van 2018 niet selecteerde voor dit EK, dan begrijp je meteen hoe fenomenaal de concurrentie is in dit Franse elftal. Het nadeel hiervan is dat andere ploegen op hun hoede zijn voor Frankrijk. Dat is de prijs van de roem, zou ik zeggen. Ik denk dat onze kracht is dat Deschamps zijn ploeg kent als geen ander. Als hij Benzema terugneemt, dan is dat omdat hij ervan overtuigd is dat de groep klaar was om hem met open armen te ontvangen. Ik denk niet dat dit egoproblemen zal veroorzaken. Karim Benzema is de meest complete spits ter wereld, iedere voetballer droomt ervan om met zo'n speler op het veld te staan.'Dat schept ook hogere verwachtingen. Het publiek wil dat het Franse spel wat sprankelender wordt. Persoonlijk ben ik van mening dat alleen de overwinning mooi is. Ik kan je zeggen dat ik met beide handen zou tekenen om Europees kampioen te zijn zonder tierlantijntjes. De droomfinale zou tegen Portugal zijn. We krijgen in de poulefase al een eerste kans om revanche te nemen voor de finale van 2016. De tweede kans komt misschien in de finale. Al zou het voor mij ook iets speciaals zijn om tegen België te spelen.'Orlando Sá (ex-speler Standard): 'Fernando Santos heeft uitstekend werk verricht met het nationale elftal, en niet alleen met de titels die hij al heeft gewonnen. Ik wil wel benadrukken dat de laatste generaties spelers tot de beste in de geschiedenis van Portugal behoren. We kunnen twee verschillende elftallen opstellen en nog altijd concurreren met eender welk team. Als Santos de juiste keuzes maakt en het team zit in een goede flow, zullen we het ver schoppen op het EK.'Als we naar het verleden kijken, was Portugal altijd afhankelijk van grote namen als Cristiano Ronaldo, Luís Figo en Rui Costa. Nu spelen de 26 geselecteerde spelers voor de beste clubs van Europa, en op een zeer hoog niveau, zoals bijvoorbeeld André Silva en João Palhinha, die in de vorm van zijn leven verkeert. Palhinha is misschien niet wereldwijd bekend, maar hij zou wel eens kunnen verbazen. Ik zou ook Rúben Dias, Jota en Fernandes kunnen noemen, maar ik wil me niet vastpinnen op één naam. Natuurlijk is Ronaldo de GOAT. Net als je denkt dat hij er wel klaar mee is, komt hij met een nieuw record aanzetten.'We zijn één van de favorieten voor dit toernooi, maar we moeten dan wel een verenigd team zien.'Tibor Balog, (ex-coach Charleroi): 'Sinds de komst van Marco Rossi draait het team draait zeer goed. Hij won het Hongaarse kampioenschap, kent het land en de spelers en weet hoe hij met hen moet praten. Hij hanteert een andere methode dan zijn voorgangers, maar heeft een geweldige groep gebouwd. De kracht van dit team zit echt in het collectief, in jongens die hongeren naar de zege met een goed georganiseerde 3-5-2. Daarbij komen dan nog de getalenteerde spelers. We kennen Gulácsi en Szoboszlai, die in Leipzig spelen, en er is ook nog Orban. Hem zie ik als de revelatie van de competitie. Orban heeft de verdediging gestabiliseerd, hij is een speciale speler. Szoboszlai zou de ster van het elftal moeten worden, maar hij komt terug uit blessure. Ik denk dat het te nipt wordt om helemaal top te zijn op het EK.'We hebben het voordeel van thuis in Boedapest te spelen, in een stadion dat goed gevuld zal zijn dankzij de vooruitgang in de vaccinaties. Dat is geen overbodige luxe, gezien onze tegenstanders in de groep. We zullen echter zonder druk kunnen spelen, met een jonge ploeg. Niets weerhoudt ons ervan te dromen van een nieuwe kwalificatie bij de laatste zestien, zoals in 2016. '