Lionel Messi gaf dit weekend een groot interview aan de Spaanse zender LaSexta. De Argentijnse superster had het over zijn situatie bij Barcelona, het vertrek van zijn beste vriend Luis Suárez én waar hij zich in de toekomst ziet spelen. 'Ik wil graag Amerika ervaren, maar nog niet nu.'

2020 is een jaar om snel te vergeten en dat is het ook voor Lionel Messi. -Vooral de zomer was vervelend voor de superster van Barcelona, nadat de Catalanen in de pan werden gehakt door Bayern met 8-2 en daarna zijn vertrekwens niet werd goedgekeurd door de club. De Argentijn nodigde de Spaanse televisie bij hem thuis uit voor een lang interview over dat lastige jaar en wat er nog staat aan te komen voor zijn club en zichzelf. Het gesprek werd al weken breed uitgesmeerd in de Spaanse pers. Uitkijken was het vooral naar zijn toekomstplannen. Vertrekt hij of vertrekt hij niet komende zomer? Want zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af en kan vanaf 1 januari al een nieuwe verbintenis tekenen bij een andere club.

Graag had Messi vorige zomer al afscheid genomen van de club van zijn hart. De nummer 10 van Barça liet toen namelijk al weten te willen vertrekken. Alleen liep dat niet zoals gepland. Volgens Barcelona heeft Messi namelijk een afkoopclausule van 700 miljoen euro in zijn contract staan en daar wou de club niet van afwijken. De Vlo stak zijn vertrekwens dan nog maar even in de kast, want een rechtszaak aanspannen tegen zijn club kreeg hij niet over zijn hart.

'Bartomeu misleidde me met valse beloftes'

In het lange interview met LaSexta kwam Messi nog eens terug op die woelige zomer. 'Ik heb de voorzitter al verschillende keren laten weten dat ik wou vertrekken', vertelde Messi. 'Met die burofax dacht ik dat ook eens officieel te maken. Ik had gewoon het gevoel dat de cirkel rond was en dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Voor mezelf was het nodig om te vertrekken. Natuurlijk wist ik ook wel dat het een lastig overgangsjaar was met veel jonge onervaren spelers, maar ik wilde nog steeds vechten voor de Champions League en de titel, om zo op een mooie manier te vertrekken.

'Maar toen begon Josep Bartomeu verkeerde zaken te vertellen om me in een slecht daglicht te zetten. Het was ook niet de eerste keer dat de voorzitter dat deed. Hij misleidde me verschillende keren met valse beloftes.'

Vooral de situatie in Barcelona deed Messi nadenken over een mogelijk vertrek. 'Alles wat met de club te maken heeft, is momenteel erg moeilijk. De club gaat door een zwarte periode en het is moeilijk om terug op dat niveau van tien jaar geleden te komen. Maar ik wil nog altijd vechten voor deze club, ook al is het allemaal wat moeilijker.'

'De transfer van Suárez was gek'

Zijn beste vriend Luis Suárez moest van de nieuwe coach Ronald Koeman ook vertrekken en trok transfervrij naar concurrent Atlético Madrid. Die transfer frustreerde Messi enorm, maar was niet de aanleiding voor zijn eigen beslissing om te vertrekken. 'Ik dacht er al langer aan voordat Suárez moest vertrekken, maar die zaak was wel gek', ging Messi verder. 'Ik vond het maar niks dat hij moest vertrekken en al zeker niet op de manier dat het gebeurde. Uiteindelijk ging hij gewoon gratis naar een team dat voor hetzelfde strijdt als wij.'

En dan kwam de hamvraag: waar speelt Messi volgend seizoen? Maar de fans bleven op hun honger zitten, want de Argentijnse nummer 10 bleef wat op de oppervlakte. 'Ik weet niet waar ik komend seizoen zal spelen. Ook al kan ik op 1 januari al een nieuw contract tekenen, ik ga het toch pas beslissen na dit jaar. Het zou niet slim zijn om nu al te zeggen waar ik naartoe zal gaan en welke club mijn voorkeur heeft. Ik weet zelfs nog niet eens of ik komende zomer zal vertrekken. Wie me uiteindelijk zal binnenhalen zal wel een lastige taak krijgen en zal het allemaal slim moeten aanpakken.'

Over zijn verdere toekomst liet Messi echter wel wat weten. 'Een van mijn dromen is om ooit in de Amerikaanse MLS te spelen en in de Verenigde Staten te leven. Maar dat is nog niet voor onmiddellijk.'

