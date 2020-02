Als trainer van Hertha BSC bleek Jürgen Klinsmann compleet achterhaald, vandaar dat de ex-spits afhaakte.

Na exact 76 dagen hakte Jürgen Klinsmann (55) zelf de knoop door. Het was genoeg geweest. De voormalige Duitse bondscoach gebruikte Facebook Live om te melden dat hij niet meer het volle vertrouwen van de clubleiding voelde. En daarom direct opstapte als trainer van Hertha BSC, de club van onder meer Dedryck Boyata (29) en Dodi Lukebakio (22). Eind november vorig jaar had Klinsi nog de Kroaat Ante Covic opgevolgd. Bijzonder voortvarend was de 108-voudige oud-international begonnen aan zijn opdracht, wat ook gepaard ging met de nodige grootspraak: 'Als ik aan iets begin, dan doe ik dat niet half.' Klinsmann wilde vanaf komende zomer in de hoofdstad opnieuw een Duitse topclub installeren. 'Het potentieel is gigantisch', bezweerde hij. 'Berlijn en heel Duitsland verdienen het om eindelijk weer een megaclub in de hoofdstad te hebben. Het doel is duidelijk: binnen dit en drie jaar willen we opnieuw Europees voetbal halen.' Alleen wist Hertha BSC van de laatste vijf duels er maar één te winnen, waardoor de degradatiestrijd opnieuw lonkte. Klinsmann wilde terugkeren naar zijn oude functie als bestuurslid, waar hij sinds begin november 2019 zetelde op vraag van de steenrijke investeerder Lars Windhorst (43), een absolute Klinsifan die fortuin maakte in de IT-wereld. Hij pompte al meer dan 200 miljoen euro in de club. Tijdens de wintermercato investeerde hij 80 miljoen euro in onder meer Krzysztof Piatek (AC Milan). Afgelopen donderdag blies Windhorst de bruggen met Klinsmann op en ontzegde hij hem ook een plaatsje in het bestuur. Klinsmann, die 12 op 27 haalde, koesterde naar verluidt de ambitie om technisch directeur te worden en kwam door zijn grote ego in botsing met veel clubgetrouwen. Zijn vraag om een tweejarige deal en grotere sportieve bevoegdheden werd gezien als niet-loyaal ten opzichte van huidig sportief directeur Michael Preetz, een boegbeeld. En als coach? Achterhaald, inspiratieloos, weinig vernieuwend. Kortom, de (imago)schade is groot.