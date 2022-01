Titelverdediger Algerije heeft zich niet voor de achtste finales van de Africa Cup geplaatst. In hun derde en laatste groepswedstrijd verloren "de Woestijnvossen" donderdag in het Kameroense Douala met 3-1 van Ivoorkust.

Na een 0-0 gelijkspel tegen Sierra Leone en een 1-0 nederlaag tegen Equatoriaal-Guinea moest er absoluut van Ivoorkust gewonnen worden om de laatste plaats in groep E te vermijden. Ivoorkust is met 7 punten groepswinnaar. Equatoriaal-Guinea, dat Sierra Leone met 1-0 versloeg, gaat met 6 punten als tweede door. Sierra Leone heeft aan 2 punten niet genoeg om zich als een van de beste vier derdes te plaatsen.

Het Comorees voetbalelftal, derde in groep C, is door de nederlagen van Algerije en Sierra Leone wel zeker van een plaats in de achtste finales. Daarin geeft het gastland Kameroen partij. Ivoorkust neemt het tegen Egypte op en Equatoriaal-Guinea treft de winnaar van groep F (Gambia, Mali of Tunesië).

Lees ook: Algerije, het land waar het nationale team een hele natie vorm gaf

Na een 0-0 gelijkspel tegen Sierra Leone en een 1-0 nederlaag tegen Equatoriaal-Guinea moest er absoluut van Ivoorkust gewonnen worden om de laatste plaats in groep E te vermijden. Ivoorkust is met 7 punten groepswinnaar. Equatoriaal-Guinea, dat Sierra Leone met 1-0 versloeg, gaat met 6 punten als tweede door. Sierra Leone heeft aan 2 punten niet genoeg om zich als een van de beste vier derdes te plaatsen. Het Comorees voetbalelftal, derde in groep C, is door de nederlagen van Algerije en Sierra Leone wel zeker van een plaats in de achtste finales. Daarin geeft het gastland Kameroen partij. Ivoorkust neemt het tegen Egypte op en Equatoriaal-Guinea treft de winnaar van groep F (Gambia, Mali of Tunesië).