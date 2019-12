In deze rubriek gaan we elke week op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: uitkijken naar een mooie reeks topwedstrijden en de transferbedrijvigheden tijdens de wintermercato.

Twee weken geleden de stadsderby, vorig weekend de topper bij Arsenal en nu Leicester City: de topwedstrijden volgen snel achter elkaar voor de ploeg van Kevin De Bruyne, in het Londense Emirates Stadium nog de held van de dag.

Omdat Liverpool op het WK voor clubs actief is - vandaag speelt het daar de finale tegen het Braziliaanse Flamengo -, werd de wedstrijd van de Reds bij West Ham uitgesteld. Voor de beide City's een kans om de kloof met de leider iets te verkleinen. Wat ook de uitslag is, Tielemans en co blijven het nummer twee, want met vier punten voorsprong valt Leicester City, dat nu donderdag op tweede Kerstdag thuis Liverpool ontvangt, ook dit weekend nog niet bij te halen door Kevin De Bruyne en co.

U ziet het: terwijl anderen volop genieten van vakantie, is het voor de Engelse topvoetballers ongeveer de drukste periode van het jaar. City trekt volgende vrijdag naar Wolverhampton, speelt zondag thuis tegen Sheffield United en ontvangt op 1 januari Everton. En dan volgt de heenwedstrijd van de halve bekerfinale tegen de stadsgenoot.

De Bruyne lijkt klaar voor die drukke periode. In bloedvorm. Na een frustrerende periode met blessures startte hij nu negen wedstrijden op rij voor City. Dat is zijn beste serie sinds 2017, toen hij 38 wedstrijden op rij afhaspelde. Zijn passing kennen we allemaal, zijn neus voor goals nu ook. Twee keer scoorde hij vorige week zondag in het Emirates. Tot vreugde van zijn coach, die hem graag meer aan het kanon ziet. 'Ik wil Kevin graag meer zien scoren.'

Arteta

De coach voert dezer dagen de druk binnen het team op. Guardiola zag deze week zijn nummer twee, Mikel Arteta, naar Arsenal verhuizen. Het is de tweede keer dat de Catalaan zijn nummer twee bij City ziet promoveren naar een job als hoofdcoach. De eerste keer gebeurde dat goed anderhalf jaar geleden, toen Domenec Torrent zijn plaats naast Pep in de dugout inruilde voor een job als hoofdcoach bij het filiaal van de groep, het Amerikaanse New York City FC.

Kenners vroegen zich af hoe Guardiola, die plots een klankbord en een tacticus kwijt speelde, de man zou vervangen. Het oog van de Catalaan viel op een Bask: Mikel Arteta. Die was binnen de club al coach, maar kreeg meer verantwoordelijkheden. Guardiola herkende in Arteta zijn jongere zelve: gedreven, getalenteerd en innoverend. Wellicht wordt Rodolfo Borrell de nieuwe tweede man. Een interne promotie, in afwachting van een nieuwe naam volgend seizoen.

De zoektocht naar die nummer twee kan beginnen. De strijd voor een nieuw contract ook. The Athletic, een vrij nieuw online journalistiek project met topjournalisten, wist vorige week dat Pep alleen maar zijn contract bij City wilde verlengen (dat loopt in principe tot 2021 maar is komende zomer opzegbaar via een clausule), als daar wat interne bijsturingen tegenover stonden.

Pep wil deze wintermercato vooral verdedigers: een linksachter en minstens één centrale verdediger. City bleef vorige zomer vrij stil op de transfermarkt, er kwamen slechts twee nieuwelingen, en het lijkt erop dat Guardiola zich dat nu beklaagt.