Guardiola wil Kompany langer bij Manchester City houden

'Ja, we overwegen het en we praten erover', zei Pep Guardiola tijdens een persmoment. 'Ik wil graag dat hij blijft. Hij is onze kapitein en hij is hier al tien jaar. In de laatste wedstrijden tegen Southampton en Liverpool konden we zijn enorme persoonlijkheid zien. Het enige probleem is uiteraard zijn blessurelast.'

De 32-jarige Kompany speelt sinds de zomer van 2008 voor de Citizens, die hem weghaalden bij Hamburg. Hij won onder meer drie keer de Premier League (2012, 2014 en 2018) en de FA Cup (2011).

In de pikorde van centrale verdedigers komt de blessuregevoelige Brusselaar bij City tegenwoordig achter John Stones en Aymeric Laporte. Dit seizoen stond hij nog maar zes keer in de basis in 21 competitiewedstrijden.