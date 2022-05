Erling Haaland heeft een akkoord bereikt met Manchester City voor een transfer komende zomer. Dat berichten maandag verschillende Britse media, waaronder Sky en het doorgaans betrouwbare The Athletic. Haaland zou deze week nog voorgesteld worden in het Etihad Stadium.

In verschillende media is te lezen dat Ferran Soriano, de CEO van Manchester City, zijn collega bij Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, heeft laten weten dat de club klaar is om de vastgelegde vertrekclausule van 75 miljoen euro in het contract van Haaland te betalen. Op persoonlijk vlak is de club rond met de aanvaller.

De transfer van Haaland naar Manchester City, de club waar ook zijn vader Alf-Inge drie seizoenen speelde (2000-2003), hangt al een tijdje in de lucht. De 21-jarige Noor stond ook in de belangstelling van onder meer Real Madrid en FC Barcelona.

Sebastian Kehl, de toekomstig technisch directeur van Dortmund, verklaarde zondag op de Duitse tv ook al dat de transfer "hangende" is. "Ik denk dat we komende week meer duidelijkheid kunnen verschaffen", zei hij.

Dortmund hoopt als vervanger van Haaland snel Karim Adeyemi te kunnen aantrekken. De twintigjarige Duitse international speelt momenteel bij het Oostenrijkse RB Salzburg. Daar ging Dortmund in januari 2020 ook Haaland wegplukken.

Haaland was de voorbije 2,5 seizoenen bij Borussia Dortmund goed voor 85 goals in 88 wedstrijden. Dit seizoen zit hij voorlopig aan 28 doelpunten in 29 duels.

