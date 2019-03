Hakim Ziyech: de metronoom van Ajax wil schitteren in Bernabéu

'Een zeer goede speler met geweldig veel talent', zo weerklonk de lof van de Franse aanvaller Karim Benzema aan het adres van Hakim Ziyech, nadat hij in de Johan Cruijff Arena even voor hoop had gezorgd met een treffer bij de eerste van twee ontmoetingen voor de achtste finales van de Champions League. 'Zijn speelwijze is echt fantastisch', oordeelde de 31-jarige routinier bijzonder oprecht.

Dit compliment streelde de ijdelheid van de Ajaxdraaischijf, die al meermaals aangaf dat hij bezig is aan zijn laatste maanden in de Nederlandse hoofdstad. Het kampioenenbal leek hem dan ook het ideale podium om zich in de kijker te spelen van verschillende Europese topclubs. Ziyech werd vorig seizoen dan wel geen kampioen in de Eredivisie met Ajax, de uitverkiezing tot beste speler van het Nederlandse kampioenschap bood soelaas voor de zoon van Marokkaanse migranten.

Ziyech is een lichtgewicht met zijn 68 kilogram, maar een tempomaker met zin voor diepgang die beschikt over een uitstekende linkervoet. De afgelopen maanden was de 23-voudig international al goed voor zeventien treffers en negen assists bij Ajax. Zijn marktwaarde steeg ondertussen naar 35 miljoen euro, waarmee de regisseur geldt als de vierde duurste prof uit de Eredivisie.

Net zoals Julian Draxler (PSG) en Leon Goretzka (Bayern München) is het Ziyech die door zijn briljante overzicht bij de snelle omschakeling met intelligente passen of via een snelle dribbelbeweging voor bijzonder veel gevaar kan zorgen.

Dat metronoomgehalte sloot perfect aan bij de visie van Peter Bosz, die in de zomer van 2017 een team met veel jonge talenten naar de finale van de Europa League loodste. Inclusief pingelaar Ziyech, die in 2016 voor 11 miljoen euro was overgekomen van FC Twente. Zijn iets te riskante speelstijl, met veel risico, en merkwaardige schommelingen in de prestatiecurve, verdwenen in Amsterdam door de dwingende aanpak van Bosz.

Ook huidig Ajaxtrainer Erik ten Hag is en blijft een bewonderaar van zijn spelmaker en aanspeelpunt. 'In Nederland heb je niemand rondlopen zoals Hakim. Want wie van voetbal houdt, die wordt meteen verliefd op Ziyech.'