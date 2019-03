Hakim Ziyech hielp Ajax om Real uit te schakelen, maar had eigenlijk bij Anderlecht moeten voetballen

Het is 23 augustus 2016 en bij Ajax is het ineens crisis. Het is net uit de laatste voorronde van de Champions League gebonjourd door het Russische Rostov. Het gevolg van de uitschakeling is dat 's anderdaags niet de club uit Amsterdam, maar de Russen in een poule met Atlético Madrid en Bayern belanden. Ajax mag als troost wel de Europa League in.

