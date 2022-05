Maandagavond spelen Hamburger SV en Hertha BSC voor een plaats in de Bundesliga.

Heeft Berlijn volgend seizoen maar één club in de Bundesliga? Hertha BSC moet als de nummer zestien barragewedstrijden spelen tegen de nummer drie van de Tweede Bundesliga, Hamburger SV. De Noord-Duitse club won de heenwedstrijd met 0-1.Terwijl stadsgenoot Union Berlin met veel minder financiële middelen tot een stabiele middenmoter uitgroeide, moet Hertha BSC dus vechten om op het hoogste niveau te overleven.Het is het gevolg van een opeenvolging van verkeerde beslissingen die er in de hoofdstad werden genomen. Sterke man Lars Windhorst pompte sinds 2019 liefst 374 miljoen euro in de club om Hertha helemaal bovenaan te brengen. Er werd luidop gesproken over kampioenschappen en wedstrijden in de Champions League. Nu komt hij tot de constatatie dat die investeringen een fout waren en het geld op is. Er zat nooit een sportieve lijn in de club, de transferpolitiek flopte, trainers kwamen en gingen en toen de nood dit seizoen het hoogst was, werd in maart de 68-jarige Felix Magath aangetrokken, de zevende trainer in drie jaar. Maar de ervaren coach viel vooral op door zijn afstandelijkheid en hield de spelers constant voor dat alleen zij verantwoordelijk zijn voor de precaire situatie waarin de club zich bevond. Magath kon niet voor een ommekeer zorgen en blijft zeker niet bij Hertha, ook als de ploeg zich redt.Een koers van onstabiliteit voer de afgelopen jaren ook Hamburger SV. Bestuurders rolden vechtend over de straat, de interne oorlogen waren voer voor de sensatiepers en Hamburg degradeerde medio 2018 uit de hoogste speelklasse waarin het 55 seizoenen onafgebroken had gespeeld. Het eindigde in de Tweede Bundesliga drie jaar na elkaar vierde. In die drie seizoenen werden vijf trainers versleten. Onder de relatief onervaren Tim Walter werden nu barragewedstrijden bereikt.Zowel Hamburger SV als Hertha BSC staan maandagavond voor een kruispunt in hun geschiedenis. Het stadion van Hamburg is met 57.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. Eerder was dat voor de heenwedstrijd in Berlijn ook al het geval: 75.000 toeschouwers waren toen in het Olympisch Stadion. Dat is meer dan pakweg Seraing voor een heel seizoen. Barragematchen zijn voor clubs uiteraard geen geschenk, maar ze spijzen wel behoorlijk de clubkassa met rond de anderhalf miljoen euro aan ticketinkomsten.Een publieksmagneet zijn die matchen op leven en dood ook op een lager niveau. Voor een plaats in de Tweede Bundesliga is er een dubbele confrontatie tussen de traditieclubs FC Kaiserslautern, de nummer drie uit de Derde Bundesliga en Dynamo Dresden, de nummer zestien uit tweede. De Betzenberg van Kaiserslautern was voor het eerste duel met 47.000 toeschouwers helemaal volgelopen. Het werd 0-0. Dinsdag is er de terugwedstrijd in Dresden. Met 30.000 toeschouwers in een alweer uitverkochte arena.