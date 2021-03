Bundesliga-club Bayer Leverkusen heeft dinsdag afscheid genomen van haar coach Peter Bosz. De 57-jarige Nederlander betaalt de tol voor de tegenvallende resultaten van de laatse maanden. Zijn opvolger werd al meteen bekendgemaakt: ex-Genkcoach Hannes Wolf.

De voorbije dagen staken de geruchten steeds hardnekkiger de kop op in de Duitse pers dat het verblijf van Bosz in Leverkusen wel eens voorbij zou kunnen zijn. De 3-0 nederlaag van zondag bij Hertha Berlijn bleek de druppel. De weken voordien werd ook al in eigen huis verloren van Bielefeld (1-2) en Freiburg (1-2). In de Europa League was Young Boys verrassend te sterk gebleken in de achtste finale.

Bosz leidde Leverkusen de voorbije drie seizoenen naar achtereenvolgens een vijfde, een vierde en opnieuw een vijfde plaats. De Nederlander stond voor attractief voetbal, hetgeen hij voordien in eigen land had bewezen bij Heracles, Vitesse en Ajax en in zijn korte periode nadien bij Borussia Dortmund. Met Ajax bereikte Bosz in 2017 de finale van de Europa League.

Zijn opvolger tot het einde van het seizoen is Hannes Wolf. De 39-jarige Duitser werd in september vorig jaar nog ontslagen bij Racing Genk omwille van tegenvallende resultaten. Sindsdien was hij bij de Duitse voetbalbond (DFB) aan de slag als coach van de nationale U18.

Bayer Leverkusen staat na 26 speeldagen in de Bundesliga zesde, met 40 punten. Het telt zeven punten achterstand op nummer vier Eintracht Frankfurt, dat de laatste Champions League-plaats bezet.

De voorbije dagen staken de geruchten steeds hardnekkiger de kop op in de Duitse pers dat het verblijf van Bosz in Leverkusen wel eens voorbij zou kunnen zijn. De 3-0 nederlaag van zondag bij Hertha Berlijn bleek de druppel. De weken voordien werd ook al in eigen huis verloren van Bielefeld (1-2) en Freiburg (1-2). In de Europa League was Young Boys verrassend te sterk gebleken in de achtste finale. Bosz leidde Leverkusen de voorbije drie seizoenen naar achtereenvolgens een vijfde, een vierde en opnieuw een vijfde plaats. De Nederlander stond voor attractief voetbal, hetgeen hij voordien in eigen land had bewezen bij Heracles, Vitesse en Ajax en in zijn korte periode nadien bij Borussia Dortmund. Met Ajax bereikte Bosz in 2017 de finale van de Europa League. Zijn opvolger tot het einde van het seizoen is Hannes Wolf. De 39-jarige Duitser werd in september vorig jaar nog ontslagen bij Racing Genk omwille van tegenvallende resultaten. Sindsdien was hij bij de Duitse voetbalbond (DFB) aan de slag als coach van de nationale U18.Bayer Leverkusen staat na 26 speeldagen in de Bundesliga zesde, met 40 punten. Het telt zeven punten achterstand op nummer vier Eintracht Frankfurt, dat de laatste Champions League-plaats bezet.