Rode Duivels Hans Vanaken en Arthur Theate waren zaterdag teleurgesteld met het 2-2 gelijkspel in de vriendschappelijke interland in Dublin tegen Ierland. 'We hebben ons spel van het eerste halfuur geen vervolg kunnen geven', vonden ze.

'We startten goed en hadden controle over de wedstrijd in de eerste dertig minuten', zei Vanaken bij het begin van de persconferentie na de partij. 'We hadden rust aan de bal en vonden de ruimtes. Na de eerste tegengoal gingen we mee in de emotie van de tegenstander. Ierland zette druk, met het publiek achter de ploeg, en wij slaagden er niet meer in daar onderuit te voetballen. Dat mag ons niet meer overkomen de volgende keer. Dat is de les van vandaag. Na de 1-2 ging het weer even beter, maar dat was van korte duur. We moesten soms scherper zijn.'

'Met de ervaren jongens erbij, is er hier meer mogelijk', erkende de tweevoudig Gouden Schoen. 'Te veel jongens in deze ploeg hadden nog nooit samengespeeld. Dan is het soms zoeken naar elkaar. We voelden elkaar niet altijd goed aan. Het wordt nu zaak een goede analyse te maken van deze match'

'Wat ik van mijn goal vond? Het is altijd leuk zelf beslissend te zijn', eindigde de Limburger. 'Maar ik had die goal vandaag toch graag ingeruild voor de overwinning.'

'Proberen te groeien'

Arthur Theate behaalde zijn tweede cap zaterdag. De Bologna-verdediger stond net als in de vorige interland, in Wales in november, op links in de driemansdefensie van de Duivels. 'Ik zat persoonlijk goed in de match', legde hij na afloop uit. 'Ik kan het achteraan goed vinden met Dedryck (Boyata, red.), Jason (Denayer, red.) en Thorgan (Hazard, red.). Maar mijn spel kan altijd nog beter, ik heb nog werkpunten en bespreek die met de coach. Maar eigenlijk telt die individuele prestatie nu niet. Het collectief is belangrijk. We moeten proberen verder te bouwen op de eerste dertig minuten. Die waren goed. We moeten proberen te groeien. Dat geldt voor de defensie, maar ook voor het hele team. Nu gaan we ons voorbereiden op de partij van dinsdag tegen Burkina Faso', besloot hij.

