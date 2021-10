Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Jacques Sys legt uit hoe Hansi Flick bij de Duitse nationale ploeg voor een nieuwe cultuur heeft gezorgd.

Om voor de Duitse nationale ploeg een nieuw spelconcept te installeren, daarvoor ontbreekt volgens Hansi Flick de tijd. Eerst wil hij zijn ploeg voor het WK in Qatar kwalificeren. Met offensief voetbal, met mentaliteit en intensiteit, met creativiteit en kwaliteit. En vooral: met balcontrole.

Hansi Flick heeft voor een nieuwe cultuur gezorgd. Communicatie is zijn sleutelwoord. Hij belt geregeld met trainers van de Bundesligaclubs, alsof hij iedereen bij zijn werk wil betrekken. Voor de prestaties van de Mannschaft, zo zegt hij, is iedereen verantwoordelijk. Maar hij neemt zelf ook geregeld contact op met spelers.

Toen het jonge talent Jamal Musiala van Bayern München zich onlangs blesseerde, kreeg hij van Flick een telefoon met de vraag hoe het met hem gaat. En hij voelt zich niet te groot om met Marco Rose, de trainer van Borussia Dortmund, te bellen om te vragen hoe hij best met diens vedette Marco Reus kan omgaan.

Flick doet heel veel moeite om aan het groepsgevoel de werken. Het is de parameter die Duitsland volgend jaar naar een vijfde wereldtitel moet leiden.

Maar voor Hansi Flick gaat het om veel meer dan de resultaten op zich. Hij streeft naar betere structuren, naar trainers die worden uitgedaagd, naar een verdere uitbouw van de jeugdacademie. Daar is hij tussen de interlands door mee bezig. Elke dag opnieuw werken aan het concept van de toekomst. En intussen proberen om de nationale ploeg een nieuwe identiteit te geven. Omringd door nieuwe medewerkers, door mensen die hem steunen en beter maken. Ze geven hem een gevoel van rust.

