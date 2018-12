Hassane Bandé (ex-KV Mechelen) komt bijna piepen bij Ajax

Het was midden juli, toen Hassane Bandé in een oefenwedstrijd tegen Anderlecht na een harde tackle op het gras bleef liggen. De Burkinees van Ajax moest met een brancard van het veld gehaald worden. Een stevige domper, want vorig seizoen was hij dé revelatie bij YR KV Mechelen: 11 goals en 2 assists in 25 duels. In het najaar van 2017 werd zijn transfer naar Ajax al ...