Real Madrid heeft woensdagavond in zijn terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League een onwaarschijnlijke ommekeer bewerkstelligd tegen Paris Saint-Germain (3-1, heen: 0-1). Een blunder van Gianluigi Donnarumma deed de wedstrijd kantelen, Karim Benzema was de gevierde man met een loepzuivere hattrick.

De eerste grote kans was voor de bezoekers uit Parijs. Kylian Mbappé mocht afsteven op het Madrileense doel, maar Thibaut Courtois had een alerte reflex in huis op de poging van het Franse supertalent. Benzema reageerde namens de Galacticos met een afstandschot waarop Donnarumma alles uit de kast moest halen om nog in corner te duiken.

Op het halfuur werd Lionel Messi door Neymar vrijgespeeld voor Courtois, maar zijn stift over Courtois kon geen ploeggenoot bereiken. Met de rust in zicht mocht Mbappé (39.) wel vieren na een eerdere afgekeurde goal. Neymar stuurde zijn spitsbroeder diep en vloerde na een indrukwekkende rush de nummer 1 van de Rode Duivels met een kogel in de korte hoek.

In de tweede helft leek PSG de zaakjes op orde te hebben, tot Donnarumma aan het klungelen sloeg. De Italiaanse doelman liet zich opjagen door Benzema en speelde de bal knullig in de voeten van Vinicius Junior, die het overzicht bewaarde en eerstgenoemde de gelijkmaker voorschotelde.

De Franse goalgetter had de smaak aansluitend te pakken: een kwartier voor tijd zette de aanvaller Donnarumma op het verkeerde been nadat Luka Modric hem door de buitenspelval loodste en amper twee minuten later vervolledigde hij zijn hattrick met een subtiele tik buitenkant rechts. Dankzij de drieklapper steekt Benzema de Spaans-Argentijnse clublegende Alfredi Di Stefano voorbij als derde beste schutter uit de geschiedenis van Real met 309 rozen over alle competities heen.

Op hetzelfde moment stond er niets meer op het spel in Manchester City-Sporting Lissabon (0-0). De Citizens, met Kevin De Bruyne 90 minuten op de bank, hadden de heenmatch reeds met 0-5 gewonnen en waren al zo goed als zeker van plaatsing voor de kwartfinales.

De eerste grote kans was voor de bezoekers uit Parijs. Kylian Mbappé mocht afsteven op het Madrileense doel, maar Thibaut Courtois had een alerte reflex in huis op de poging van het Franse supertalent. Benzema reageerde namens de Galacticos met een afstandschot waarop Donnarumma alles uit de kast moest halen om nog in corner te duiken. Op het halfuur werd Lionel Messi door Neymar vrijgespeeld voor Courtois, maar zijn stift over Courtois kon geen ploeggenoot bereiken. Met de rust in zicht mocht Mbappé (39.) wel vieren na een eerdere afgekeurde goal. Neymar stuurde zijn spitsbroeder diep en vloerde na een indrukwekkende rush de nummer 1 van de Rode Duivels met een kogel in de korte hoek. In de tweede helft leek PSG de zaakjes op orde te hebben, tot Donnarumma aan het klungelen sloeg. De Italiaanse doelman liet zich opjagen door Benzema en speelde de bal knullig in de voeten van Vinicius Junior, die het overzicht bewaarde en eerstgenoemde de gelijkmaker voorschotelde. De Franse goalgetter had de smaak aansluitend te pakken: een kwartier voor tijd zette de aanvaller Donnarumma op het verkeerde been nadat Luka Modric hem door de buitenspelval loodste en amper twee minuten later vervolledigde hij zijn hattrick met een subtiele tik buitenkant rechts. Dankzij de drieklapper steekt Benzema de Spaans-Argentijnse clublegende Alfredi Di Stefano voorbij als derde beste schutter uit de geschiedenis van Real met 309 rozen over alle competities heen. Op hetzelfde moment stond er niets meer op het spel in Manchester City-Sporting Lissabon (0-0). De Citizens, met Kevin De Bruyne 90 minuten op de bank, hadden de heenmatch reeds met 0-5 gewonnen en waren al zo goed als zeker van plaatsing voor de kwartfinales.