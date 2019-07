Eden Hazard zit in de eliteselectie van tien spelers die kans maken op de titel 'Speler van het Jaar', uitgereikt door de FIFA. Hij krijgt onder andere de concurrentie van beide Ajax-jonkies Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.

Het is niet de eerste keer dat Eden Hazard kans maakt op de prijs. De afgelopen twee seizoenen behoorde hij ook tot het kransje met kanshebbers. Vorig jaar behoorde landgenoot Kevin De Bruyne tevens ook tot de kandidaten, maar na een kalenderjaar vol blessureleed haalt hij de selectie niet.

Wel genomineerd: het ex-Ajaxduo Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Beide talenten speelden de pannen van het dak in de Eredivisie (titel en beker) en de Champions League (halve finale) en versierden een transfer naar respectievelijk Juventus (70 miljoen euro) en FC Barcelona (75 miljoen euro). Met deze nominatie krijgen hun prestaties nogmaals erkenning.

Hofleverancier deze jaargang is CL-winnaar Liverpool. Met Virgil van Dijk, Mo Salah en Sadio Mané kunnen ze rekenen op drie spelers bij de laatste tien. Die eerste haalde ook de finale van de Nations League met Nederland, terwijl die andere twee te bewonderen vielen op de Afrika Cup afgelopen juni en juli. Mané bereikte daar zelfs de finale met Senegal.

Vanzelfsprekend maken ook Cristiano Ronaldo en Lionel Messi deel uit van de kanshebbers. De twee concurrenten domineerden lange tijd de prijs, tot Luka Modric na een sterk WK in 2018 de hegemonie doorbrak. Dit seizoen lijkt Van Dijk, als verdediger overigens, de grootste kanshebber.

Virgil van Dijk lijkt de grootste kanshebber te worden op Speler van het Jaar. © Belga Image

De laatste twee plekken worden ietwat verrassend ingevuld door Harry Kane en Kylian Mbappé. De Engelse spits haalde wel de finale met zijn ploeg Tottenham Hotspur, maar kampte lange tijd met een blessure in het voorjaar, terwijl de jonge Fransman misschien wel floreerde in de Ligue 1 maar met PSG roemloos ten onder ging tegen Manchester United op het kampioenenbal. Dat terwijl geen enkele speler van Manchester City de eindstrijd haalt. De Citizens haalden nochtans een nationale treble en de halve finale in de Champions League.

Bij de vrouwen gaat de prijs tussen vier Amerikaanse wereldkampioenen (Julie Johnston Ertz, Rose Lavelle, Alex Morgan en Megan Rapinoe), twee Britse speelsters Lucy Bronze en Ellen White, het Noorse duo Caroline Hansen en Ada Hegerberg, de Françaises Amandine Henry en Wendie Renard en de eenzaten Vivianne Miedema (Nederland) en Sam Kerr (Australië).